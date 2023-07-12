ВЦИОМ: больше половины россиян иногда любят побыть в одиночестве
51% россиян признались, что иногда хотят общения, а иногда любят побыть в одиночестве. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМа. В опросе приняли участие 1600 граждан России старше 18 лет.
Аналитики отмечают, что за последние 17 лет такой позиции стали придерживаться на 12 п. п. больше россиян. В 2006 г. такой ответ дали 39% опрошенных.
При этом 38% респондентов заявили, что считают себя общительными и компанейскими людьми. Популярность этого варианта ответа в 2023 г. снизилась на 7 п. п. относительно 2006 г. Еще 8% россиян признались, что считают себя замкнутыми, в 2006 г. такой ответ дали 15% опрошенных. Отмечается, что больше всего любят общаться молодые люди в возрасет 18-24 лет (47%), россияне старше 60 лет (43%) и люди с хорошим достатком (50%).
Самыми близкими людьми респонденты назвали супруга/супругу (45%), детей (42%) и родителей (41%). По сравнению с 2021 г. россияне стали чаще относить к людям, с которыми у них выстроились по-настоящему доверительные отношения, друзей детства и юности (25%, +5 п. п.), а также других знакомых и друзей (21%, +5 п. п.).
Еще 22% назвали таковыми своих братьев и сестер, а 19% – сослуживцев. Реже всего россияне относят к близким людям знакомых из интернета (3%).