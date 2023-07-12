Газета
Общество

ВЦИОМ: больше половины россиян иногда любят побыть в одиночестве

Ведомости

51% россиян признались, что иногда хотят общения, а иногда любят побыть в одиночестве. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМа. В опросе приняли участие 1600 граждан России старше 18 лет.

Аналитики отмечают, что за последние 17 лет такой позиции стали придерживаться на 12 п. п. больше россиян. В 2006 г. такой ответ дали 39% опрошенных. 

При этом 38% респондентов заявили, что считают себя общительными и компанейскими людьми. Популярность этого варианта ответа в 2023 г. снизилась на 7 п. п. относительно 2006 г. Еще 8% россиян признались, что считают себя замкнутыми, в 2006 г. такой ответ дали 15% опрошенных. Отмечается, что больше всего любят общаться молодые люди в возрасет 18-24 лет (47%), россияне старше 60 лет (43%) и люди с хорошим достатком (50%).

Ранее по теме: ВЦИОМ: 24% россиян хотели бы отправиться на Марс

Самыми близкими людьми респонденты назвали супруга/супругу (45%), детей (42%) и родителей (41%). По сравнению с 2021 г. россияне стали чаще относить к людям, с которыми у них выстроились по-настоящему доверительные отношения, друзей детства и юности (25%, +5 п. п.), а также других знакомых и друзей (21%, +5 п. п.). 

Еще 22% назвали таковыми своих братьев и сестер, а 19% – сослуживцев. Реже всего россияне относят к близким людям знакомых из интернета (3%).

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных