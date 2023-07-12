ВЦИОМ: больше половины россиян иногда любят побыть в одиночестве

При этом 38% респондентов заявили, что считают себя общительными и компанейскими людьми. Популярность этого варианта ответа в 2023 г. снизилась на 7 п. п. относительно 2006 г. Еще 8% россиян признались, что считают себя замкнутыми, в 2006 г. такой ответ дали 15% опрошенных. Отмечается, что больше всего любят общаться молодые люди в возрасет 18-24 лет (47%), россияне старше 60 лет (43%) и люди с хорошим достатком (50%).