В Госдуме призвали оценить вред здоровью юноше после нападения в Электростали
Депутат Госдумы от ЛДПР Валерий Селезнев направил запрос в Росздравнадзор с просьбой разобраться в правильности квалификации вреда здоровью, причиненного жителю Электростали в результате конфликта с двумя мужчинами. Копия запроса есть у «Ведомостей».
По факту нападения на молодого человека полиция расследует уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц).
«Распространяющиеся в средствах массовой информации и социальных сетях фото- и видеоматериалы пострадавшего дают все основания полагать, что его состояние не соответствует средней тяжести вреда здоровью, а может быть расценено как тяжелое», — пишет Селезнев.
Он просит главу Росздравнадзора Аллу Самойлову «разъяснить и предоставить материалы, в соответствии с которыми состояние потерпевшего было оценено как средней тяжести». В пресс-службе ЛДПР уточнили «Ведомостям», что считают текущую квалификацию преступления сделанной в интересах злоумышленников, «чтобы снизить их ответственность».
Инцидент в Электростали произошел 9 июля. Двое мужчин напали на 19-летнего местного жителя Юрия Маркова из-за цвета его волос и нанесли ему ножом скальпированные раны головы. Оба нападавших на данный момент задержаны. Молодой человек госпитализирован.