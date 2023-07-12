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Общество

В Госдуме призвали оценить вред здоровью юноше после нападения в Электростали

Ведомости

Депутат Госдумы от ЛДПР Валерий Селезнев направил запрос в Росздравнадзор с просьбой разобраться в правильности квалификации вреда здоровью, причиненного жителю Электростали в результате конфликта с двумя мужчинами. Копия запроса есть у «Ведомостей».

По факту нападения на молодого человека полиция расследует уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц).

«Распространяющиеся в средствах массовой информации и социальных сетях фото- и видеоматериалы пострадавшего дают все основания полагать, что его состояние не соответствует средней тяжести вреда здоровью, а может быть расценено как тяжелое», — пишет Селезнев.

Он просит главу Росздравнадзора Аллу Самойлову «разъяснить и предоставить материалы, в соответствии с которыми состояние потерпевшего было оценено как средней тяжести». В пресс-службе ЛДПР уточнили «Ведомостям», что считают текущую квалификацию преступления сделанной в интересах злоумышленников, «чтобы снизить их ответственность».

Инцидент в Электростали произошел 9 июля. Двое мужчин напали на 19-летнего местного жителя Юрия Маркова из-за цвета его волос и нанесли ему ножом скальпированные раны головы. Оба нападавших на данный момент задержаны. Молодой человек госпитализирован.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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