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Путин 13 июля осмотрит выставку разработок квантовых технологий

Ведомости

Президент России Владимир Путин 13 июля осмотрит выставку передовых разработок в области квантовых технологий госкорпорации «Росатом» и «РЖД». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. 

После этого президент примет участие в форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир». Он выступит на пленарном заседании. 

Уточняется, что в рамках форума пройдет серия мероприятий, на которых обсуждаются «инновационные практики технологического развития страны». Во время пленарного заседания Путин обсудит с молодыми учеными основные задачи в области технологий вычисления и передачи данных, а также их роль в вопросе укрепления экономики и повышения уровня жизни людей.

Форум проходит в Москве с 9 по 14 июля. Оператором является Фонд Росконгресс при поддержке Минцифры и РАН. «Росатом» и РЖД выступают в качестве соорганизаторов, сказано на сайте форума. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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