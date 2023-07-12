Путин 13 июля осмотрит выставку разработок квантовых технологий
После этого президент примет участие в форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир». Он выступит на пленарном заседании.
Уточняется, что в рамках форума пройдет серия мероприятий, на которых обсуждаются «инновационные практики технологического развития страны». Во время пленарного заседания Путин обсудит с молодыми учеными основные задачи в области технологий вычисления и передачи данных, а также их роль в вопросе укрепления экономики и повышения уровня жизни людей.
Форум проходит в Москве с 9 по 14 июля. Оператором является Фонд Росконгресс при поддержке Минцифры и РАН. «Росатом» и РЖД выступают в качестве соорганизаторов, сказано на сайте форума.