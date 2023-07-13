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На шахте «Листвяжная» возобновлена добыча угля после аварии в 2021 году

Ведомости

Добыча угля на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области возобновлена после аварии в 2021 г., в результате которой погибли более 50 человек. Об этом сообщили в пресс-службе шахты. 

«ООО "Шахта "Листвяжная" приступила к горным работам по добыче угля: введена в эксплуатацию лава 824 по пласту Сычевский I», – сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»).

Перед возобновлением работы были проведены оценка системы проветривания и противопожарной защиты шахты, а также профилактические мероприятия, «обеспечивающие эндогенную пожаробезопасность при ведении очистных работ». По словам директора компании Виктора Ануфриева, было приложено большое количество усилий, чтобы «Листвяжная» соответствовала всем требованиям промышленной безопасности.

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Авария на «Листвяжной» произошла утром 25 ноября 2021 г. в результате взрыва метановоздушной смеси. В выработках в этот момент было 285 горняков. Погибли 46 шахтеров и 5 горноспасателей. Авария стала самой масштабной с 2010 г., когда взрыв метана на шахте «Распадская» унес жизни 91 человека. Шахта приостановила свою деятельность, в апреле 2023 г. стало известно, что она возобновила ведение горных работ. 

В июне прошлого года руководитель экспертной группы по расследованию причин аварии на «Листвяжной» Дмитрий Мещеряков сообщил, что шахта долгое время работала с многочисленными серьезными нарушениями. По его словам, концентрация метана в шахте «была взрывоопасной задолго до аварии». Кроме того, часть погибших шахтеров не смогли воспользоваться самоспасателями (средства индивидуальной защиты органов дыхания горнорабочих. – «Ведомости»), хотя оборудование находилось в исправном состоянии. По словам Мещерякова, им просто не хватило навыков, поскольку на шахте применялись три разных типа самоспасателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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