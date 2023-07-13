На шахте «Листвяжная» возобновлена добыча угля после аварии в 2021 году
Добыча угля на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области возобновлена после аварии в 2021 г., в результате которой погибли более 50 человек. Об этом сообщили в пресс-службе шахты.
«ООО "Шахта "Листвяжная" приступила к горным работам по добыче угля: введена в эксплуатацию лава 824 по пласту Сычевский I», – сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»).
Перед возобновлением работы были проведены оценка системы проветривания и противопожарной защиты шахты, а также профилактические мероприятия, «обеспечивающие эндогенную пожаробезопасность при ведении очистных работ». По словам директора компании Виктора Ануфриева, было приложено большое количество усилий, чтобы «Листвяжная» соответствовала всем требованиям промышленной безопасности.
Авария на «Листвяжной» произошла утром 25 ноября 2021 г. в результате взрыва метановоздушной смеси. В выработках в этот момент было 285 горняков. Погибли 46 шахтеров и 5 горноспасателей. Авария стала самой масштабной с 2010 г., когда взрыв метана на шахте «Распадская» унес жизни 91 человека. Шахта приостановила свою деятельность, в апреле 2023 г. стало известно, что она возобновила ведение горных работ.
В июне прошлого года руководитель экспертной группы по расследованию причин аварии на «Листвяжной» Дмитрий Мещеряков сообщил, что шахта долгое время работала с многочисленными серьезными нарушениями. По его словам, концентрация метана в шахте «была взрывоопасной задолго до аварии». Кроме того, часть погибших шахтеров не смогли воспользоваться самоспасателями (средства индивидуальной защиты органов дыхания горнорабочих. – «Ведомости»), хотя оборудование находилось в исправном состоянии. По словам Мещерякова, им просто не хватило навыков, поскольку на шахте применялись три разных типа самоспасателей.