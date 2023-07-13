На шахте «Листвяжная» возобновлена добыча угля после аварии в 2021 году

В июне прошлого года руководитель экспертной группы по расследованию причин аварии на «Листвяжной» Дмитрий Мещеряков сообщил, что шахта долгое время работала с многочисленными серьезными нарушениями. По его словам, концентрация метана в шахте «была взрывоопасной задолго до аварии». Кроме того, часть погибших шахтеров не смогли воспользоваться самоспасателями (средства индивидуальной защиты органов дыхания горнорабочих. – «Ведомости»), хотя оборудование находилось в исправном состоянии. По словам Мещерякова, им просто не хватило навыков, поскольку на шахте применялись три разных типа самоспасателей.