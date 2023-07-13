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Общество

На востоке Казахстана полностью потушили лесной пожар

Ведомости

В Абайской области Казахстана ликвидировали лесной пожар, который начался в конце мая. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

«Лесной пожар в Бородулихинском районе области Абай полностью ликвидирован, то есть процесс горения и тления полностью прекращен. Площадь выгоревшего участка составила 60 000 га», – говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что локализован пожар был 14 июня.

Пожар на востоке Казахстана начался в конце мая. Тогда возгорание перекинулось из соседнего российского Алтайского края. Лесной пожар привел к гибели 15 человек.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявлял 12 июня днем общенационального траура по погибшим при лесном пожаре в природном резервате «Семей орманы» в Абайской области. Президент республики тогда пообещал оказать всемерную поддержку семьям погибших, включая финансовую помощь. Правительство поможет устроить детей в детские сады и вузы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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