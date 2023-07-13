На востоке Казахстана полностью потушили лесной пожар
В Абайской области Казахстана ликвидировали лесной пожар, который начался в конце мая. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.
«Лесной пожар в Бородулихинском районе области Абай полностью ликвидирован, то есть процесс горения и тления полностью прекращен. Площадь выгоревшего участка составила 60 000 га», – говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что локализован пожар был 14 июня.
Пожар на востоке Казахстана начался в конце мая. Тогда возгорание перекинулось из соседнего российского Алтайского края. Лесной пожар привел к гибели 15 человек.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявлял 12 июня днем общенационального траура по погибшим при лесном пожаре в природном резервате «Семей орманы» в Абайской области. Президент республики тогда пообещал оказать всемерную поддержку семьям погибших, включая финансовую помощь. Правительство поможет устроить детей в детские сады и вузы.