На востоке Казахстана полностью потушили лесной пожар

«Лесной пожар в Бородулихинском районе области Абай полностью ликвидирован, то есть процесс горения и тления полностью прекращен. Площадь выгоревшего участка составила 60 000 га», – говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что локализован пожар был 14 июня.