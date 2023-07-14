Минздрав отменит подзаконные акты о регулировании процесса смены пола
Минздрав России отменит подзаконные акты, регулирующие процессы смены пола, после того, как закон о запрете на смену пола вступит в силу. Об этом сообщил статс-секретарь – замминистра здравоохранения Олег Салагай во время пленарного заседания Госдумы.
«Применительно к актам министерства здравоохранения <...> хотел бы вас заверить, что с момента вступления в силу законопроекта, который сегодня мы обсуждаем, соответствующие акты будут признаны утратившими силу», – сказал он (цит. по ТАСС).
Ранее 14 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что закон о запрете смены пола был принят в окончательном чтении. Он подчеркнул, что закон защищает российских граждан и детей от вырождения нации. В качестве примера Володин привел ситуацию в США, где за последние 10 лет операций по смене пола стало больше в 50 раз.
Документ был внесен в Госдуму группой из почти 400 депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным 30 мая. Нижняя палата одобрила законопроект в первом чтении 14 июня, во втором – 13 июля.
Ко второму чтению документ был внесен с поправками о том, что лица, сменившие пол, не могут стать усыновителями и опекунами. Также брак между двумя людьми будет аннулирован в случае, если один из супругов сменит пол.
Согласно тексту документа, закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» планируется дополнить новой ст. 45.1, согласно которой медицинские операции по смене пола допускаются только в случае врожденных аномалий у детей, которые будет утверждать врачебная комиссия. Перечень таких организаций и порядок выдачи решений будет утверждать правительство. Помимо этого, из ст. 70 закона «Об актах гражданского состояния» предлагается исключить абзац, который позволяет изменить сведения о поле по документу из медицинской организации.