Минздрав отменит подзаконные акты о регулировании процесса смены пола

Ранее 14 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что закон о запрете смены пола был принят в окончательном чтении. Он подчеркнул, что закон защищает российских граждан и детей от вырождения нации. В качестве примера Володин привел ситуацию в США, где за последние 10 лет операций по смене пола стало больше в 50 раз.