СК возбудил уголовное дело после подрыва автомобиля в Белгороде

По данным СК, 14 июля в Белгороде во дворе многоквартирного дома «сдетонировало неустановленное взрывное устройство», которое могло находиться под днищем машины. В результате взрыва были ранены водитель (1987 г. р.) автомобиля и 31-летняя женщина с трехлетним ребенком, которая проходила мимо. Их госпитализировали.