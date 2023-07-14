СК возбудил уголовное дело после подрыва автомобиля в Белгороде
Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Белгородской области возбудило уголовное дело о покушении на убийство после взрыва автомобиля в Белгороде. Об этом сообщили в ведомстве.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).
«Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии произошедшего бытовой конфликт», – сообщили в ведомстве, уточнив, что на месте работают специалисты, по изъятым объектам и предметам назначены судебно-медицинские экспертизы.
По данным СК, 14 июля в Белгороде во дворе многоквартирного дома «сдетонировало неустановленное взрывное устройство», которое могло находиться под днищем машины. В результате взрыва были ранены водитель (1987 г. р.) автомобиля и 31-летняя женщина с трехлетним ребенком, которая проходила мимо. Их госпитализировали.
Ранее о взрыве сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнял, что у пострадавших осколочные ранения нижних конечностей. Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников позже сообщил, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.