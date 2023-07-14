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Общество

СК возбудил уголовное дело после подрыва автомобиля в Белгороде

Ведомости

Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Белгородской области возбудило уголовное дело о покушении на убийство после взрыва автомобиля в Белгороде. Об этом сообщили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).

«Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии произошедшего бытовой конфликт», – сообщили в ведомстве, уточнив, что на месте работают специалисты, по изъятым объектам и предметам назначены судебно-медицинские экспертизы.

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По данным СК, 14 июля в Белгороде во дворе многоквартирного дома «сдетонировало неустановленное взрывное устройство», которое могло находиться под днищем машины. В результате взрыва были ранены водитель (1987 г. р.) автомобиля и 31-летняя женщина с трехлетним ребенком, которая проходила мимо. Их госпитализировали.

Ранее о взрыве сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнял, что у пострадавших осколочные ранения нижних конечностей. Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников позже сообщил, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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