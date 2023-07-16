На Тайване около 30 человек пострадали в результате взрыва на ярмарке

Позднее издание сообщило, что количество раненых возросло до 28 человек, людей госпитализировали в больницы с ожогами. Полиция и пожарные утром вернулись на место происшествия для проведения судебно-медицинской экспертизы. Причиной взрыва мог быть и газ, заявили также в пожарной службе.