На Тайване около 30 человек пострадали в результате взрыва на ярмарке
В городе Цзяи на Тайване вечером 15 июля произошел взрыв, пострадали 28 человек, сообщила газета «Цзыю шибао». Причина взрыва неизвестна.
Взрыв, как уточняется, произошел на храмовой ярмарке, изначально было известно о 17 пострадавших, среди которых трое детей. По словам очевидцев, перед главной сценой взорвался мусорный бак.
Позднее издание сообщило, что количество раненых возросло до 28 человек, людей госпитализировали в больницы с ожогами. Полиция и пожарные утром вернулись на место происшествия для проведения судебно-медицинской экспертизы. Причиной взрыва мог быть и газ, заявили также в пожарной службе.
По данным Центрального информационного агентства острова, взрыв могло спровоцировать пиротехническое оборудование, также очевидцы говорили, что на ярмарке взорвался электрогенератор.