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На Тайване около 30 человек пострадали в результате взрыва на ярмарке

Ведомости

В городе Цзяи на Тайване вечером 15 июля произошел взрыв, пострадали 28 человек, сообщила газета «Цзыю шибао». Причина взрыва неизвестна.

Взрыв, как уточняется, произошел на храмовой ярмарке, изначально было известно о 17 пострадавших, среди которых трое детей. По словам очевидцев, перед главной сценой взорвался мусорный бак.

Позднее издание сообщило, что количество раненых возросло до 28 человек, людей госпитализировали в больницы с ожогами. Полиция и пожарные утром вернулись на место происшествия для проведения судебно-медицинской экспертизы. Причиной взрыва мог быть и газ, заявили также в пожарной службе.

По данным Центрального информационного агентства острова, взрыв могло спровоцировать пиротехническое оборудование, также очевидцы говорили, что на ярмарке взорвался электрогенератор. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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