У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,4
У берегов штата Аляска зафиксировали землетрясение магнитудой 7,4, эпицентр подземных толчков находился в 116 км к югу от города Санд-Пойнт, сообщает Геологическая служба США (USGS).
По данным американской службы, землетрясение произошло в 6.48 по времени UTC (9.48 мск). Очаг, как отмечается, залегал на глубине 9,3 км.
Геологическая служба США позднее изменила глубину землетрясения до 32,6 км с первоначальных 9,3 км, пишет Reuters. Система предупреждения о цунами США заявила об угрозе цунами, которое может затронуть Южную Аляску, полуостров Аляску и районы Тихого океана, близкие к землетрясению.
В середине мая на Камчатке зафиксировали три землетрясения, они произошли в акватории Тихого океана и Камчатского залива. Эпицентр подземных толчков находился в 94 км южнее поселка Усть-Камчатск. До этого власти Камчатки предупредили о возможном извержении вулкана Шивелуч и пепловых выбросах.