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У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,4

Ведомости

У берегов штата Аляска зафиксировали землетрясение магнитудой 7,4, эпицентр подземных толчков находился в 116 км к  югу от города Санд-Пойнт, сообщает Геологическая служба США (USGS).

По данным американской службы, землетрясение произошло в 6.48 по времени UTC (9.48 мск). Очаг, как отмечается, залегал на глубине 9,3 км. 

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Геологическая служба США позднее изменила глубину землетрясения до 32,6 км с первоначальных 9,3 км, пишет Reuters. Система предупреждения о цунами США заявила об угрозе цунами, которое может затронуть Южную Аляску, полуостров Аляску и районы Тихого океана, близкие к землетрясению.

В середине мая на Камчатке зафиксировали три землетрясения, они произошли в акватории Тихого океана и Камчатского залива. Эпицентр подземных толчков находился в 94 км южнее поселка Усть-Камчатск. До этого власти Камчатки предупредили о возможном извержении вулкана Шивелуч и пепловых выбросах. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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