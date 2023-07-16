У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,4

В середине мая на Камчатке зафиксировали три землетрясения, они произошли в акватории Тихого океана и Камчатского залива. Эпицентр подземных толчков находился в 94 км южнее поселка Усть-Камчатск. До этого власти Камчатки предупредили о возможном извержении вулкана Шивелуч и пепловых выбросах.