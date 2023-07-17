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На востоке Крыма откроют пункты временного размещения после ЧП

Ведомости

На востоке Крыма после ЧП на Крымском мосту откроют пункты временного размещения. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

«Планируется открытие пунктов временного размещения в Восточном Крыму. В них туристы смогут получить любую помощь и информацию об альтернативном маршруте, железнодорожном сообщении и работе паромной переправы», – написал он.

ЧП на Крымском мосту произошло в ночь на 17 июля. Что случилось на мосту, власти не сообщили. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ЧП произошло в районе одной из опор со стороны Краснодарского края. По данным Минтранса, в результате произошедшего повреждения получило дорожное полотно, «сами конструкции пролетов находятся на своих опорах».

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В результате ЧП два жителя Белгородской области погибли, они находились в машине, следовавшей по Крымскому мосту. Их дочь, находящаяся в машине, получения ранения. По данным оперштаба Краснодарского края, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков добавил, что ребенок находится под присмотром врачей, девочку перевезут в Белгородскую область, как только будет получено соответствующее разрешение.

В связи с произошедшим Аксенов, а также губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвали автомобилистов воздержаться от поездок по Крымскому мосту и выбирать альтернативные маршруты, пролегающие через территории новых регионов. Крючков отметил, что всего работают три пункта пропуска – в Армянске, Джанкое и Перекопе.

После произошедшего было приостановлено движение поездов. Сейчас оно восстановлено, сообщили в РЖД. Там отметили, что они следуют по графику.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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