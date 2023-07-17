На востоке Крыма откроют пункты временного размещения после ЧП

В результате ЧП два жителя Белгородской области погибли, они находились в машине, следовавшей по Крымскому мосту. Их дочь, находящаяся в машине, получения ранения. По данным оперштаба Краснодарского края, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков добавил, что ребенок находится под присмотром врачей, девочку перевезут в Белгородскую область, как только будет получено соответствующее разрешение.