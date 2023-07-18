В Москве за час выпало свыше четверти месячной нормы осадков
В Москве в некоторых районах выпало больше четверти месячной нормы осадков менее чем за час. Об этом сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы.
18 июля с 14:00 до 15:00 в Москве наблюдались сверхинтенсивные осадки. Наибольшее их количество пришлось на Центральный (23 мм), Северо-восточный (22 мм) и Северный (21 мм) административные округа. При этом порывы ветра на юге столицы составили 20 м/с, а на северо-востоке достигли 15 м/с.
В сообщении говорится, что основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком, «Мосводосток» открывает водоприемные решетки для беспрепятственного пропуска дождевой воды. В КГХ уточнили, что если понадобится, то для откачивания воды задействуют специальную технику.
Ранее в КГХ сообщили, что городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды. По прогнозам синоптиков, в Москве сильные ливни ожидаются 18 и 19 июля. Специалисты прогнозировали выпадение 44 мм осадков до утра среды. В связи с непогодой в круглосуточное дежурство перевели 1500 аварийных бригад.