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Общество

В Москве за час выпало свыше четверти месячной нормы осадков

Ведомости

В Москве в некоторых районах выпало больше четверти месячной нормы осадков менее чем за час. Об этом сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы.

18 июля с 14:00 до 15:00 в Москве наблюдались сверхинтенсивные осадки. Наибольшее их количество пришлось на Центральный (23 мм), Северо-восточный (22 мм) и Северный (21 мм) административные округа. При этом порывы ветра на юге столицы составили 20 м/с, а на северо-востоке достигли 15 м/с.

В сообщении говорится, что основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком, «Мосводосток» открывает водоприемные решетки для беспрепятственного пропуска дождевой воды. В КГХ уточнили, что если понадобится, то для откачивания воды задействуют специальную технику.

Ранее в КГХ сообщили, что городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды. По прогнозам синоптиков, в Москве сильные ливни ожидаются 18 и 19 июля. Специалисты прогнозировали выпадение 44 мм осадков до утра среды. В связи с непогодой в круглосуточное дежурство перевели 1500 аварийных бригад.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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