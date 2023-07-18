В Москве за час выпало свыше четверти месячной нормы осадков

18 июля с 14:00 до 15:00 в Москве наблюдались сверхинтенсивные осадки. Наибольшее их количество пришлось на Центральный (23 мм), Северо-восточный (22 мм) и Северный (21 мм) административные округа. При этом порывы ветра на юге столицы составили 20 м/с, а на северо-востоке достигли 15 м/с.