В Крыму из-за пожара на полигоне эвакуируют около более 2000 человек
Из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма эвакуируют около 2225 человек. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону.
Эвакуация населения проводится из сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное. Размещение людей планируется в ПВР в школах в Первомайском и Кировском. Власти ожидают, что жителей четырех сел эвакуируют на сутки.
Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что причины возгорания на полигоне установят следственные органы. По его данным, пострадавших в результате происшествия нет. Последствия пожара ликвидируют в ближайшее время, добавил Аксенов. Он подчеркнул, что республике не требуется посторонняя помощь.
Утром 19 июля Аксенов сообщил о пожаре на войсковом полигоне, в результате чего была перекрыта трасса «Таврида» на участке дороги со 118 км по 130 км. Был организован объезд участка – схема маршрута опубликована в Telegram-канале Минтранса республики.
Советник главы Крыма Сергей Крючков сообщил, что железнодорожной сообщение в Крыму проходит в обычном режиме. «Крымский мост работает в режиме реверса, без изменений. Как два последних дня», – уточнил он.
По ситуации в регионе создан оперштаб, который возглавил Аксенов. На месте работают профильные службы.