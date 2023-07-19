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Общество

В Крыму из-за пожара на полигоне эвакуируют около более 2000 человек

Ведомости

Из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма эвакуируют около 2225 человек. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

Эвакуация населения проводится из сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное. Размещение людей планируется в ПВР в школах в Первомайском и Кировском. Власти ожидают, что жителей четырех сел эвакуируют на сутки.

Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что причины возгорания на полигоне установят следственные органы. По его данным, пострадавших в результате происшествия нет. Последствия пожара ликвидируют в ближайшее время, добавил Аксенов. Он подчеркнул, что республике не требуется посторонняя помощь.

Утром 19 июля Аксенов сообщил о пожаре на войсковом полигоне, в результате чего была перекрыта трасса «Таврида» на участке дороги со 118 км по 130 км. Был организован объезд участка – схема маршрута опубликована в Telegram-канале Минтранса республики.

Советник главы Крыма Сергей Крючков сообщил, что железнодорожной сообщение в Крыму проходит в обычном режиме. «Крымский мост работает в режиме реверса, без изменений. Как два последних дня», – уточнил он.

По ситуации в регионе создан оперштаб, который возглавил Аксенов. На месте работают профильные службы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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