В Крыму из-за пожара на полигоне эвакуируют около более 2000 человек

Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что причины возгорания на полигоне установят следственные органы. По его данным, пострадавших в результате происшествия нет. Последствия пожара ликвидируют в ближайшее время, добавил Аксенов. Он подчеркнул, что республике не требуется посторонняя помощь.