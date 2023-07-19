В Москве открыли новый путепровод на трассу М-4 «Дон» с МКАД

Объект был построен в рамках реконструкции развязки на пересечении с Липецкой улицей. Всего развязка включает 18,6 км дорог, один тоннель, семь путепроводов, три пешеходных перехода. По словам Собянина, основные работы должны закончиться в начале 2025 г. Власти рассчитывают, что с окончанием строительства вырастет пропускная способность южной части МКАД и улучшится транспортная доступность ряда районов.