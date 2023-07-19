В Москве открыли новый путепровод на трассу М-4 «Дон» с МКАД
В Москве открыли новый путепровод со внутренней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон» со съездом в сторону области. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин подчеркнул, что благодаря путепроводу разгрузится трафик, а потоки на въездах в Москву и М-4 не будут пересекаться.
Объект был построен в рамках реконструкции развязки на пересечении с Липецкой улицей. Всего развязка включает 18,6 км дорог, один тоннель, семь путепроводов, три пешеходных перехода. По словам Собянина, основные работы должны закончиться в начале 2025 г. Власти рассчитывают, что с окончанием строительства вырастет пропускная способность южной части МКАД и улучшится транспортная доступность ряда районов.
10 апреля Собянин сообщал, что развязка на пересечении МКАД с Липецкой улицей готова на 50%. Он поручил ускорить работы. По словам мэра Москвы, подрядчик до конца года завершит все дорожно-строительные работы и движение будет запущено. Ранее была реконструирована Липецкая улица, которую связали с улицей Подольских Курсантов и Варшавским шоссе.