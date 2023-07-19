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Общество

В Москве открыли новый путепровод на трассу М-4 «Дон» с МКАД

Ведомости

В Москве открыли новый путепровод со внутренней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон» со съездом в сторону области. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин подчеркнул, что благодаря путепроводу разгрузится трафик, а потоки на въездах в Москву и М-4 не будут пересекаться.

Объект был построен в рамках реконструкции развязки на пересечении с Липецкой улицей. Всего развязка включает 18,6 км дорог, один тоннель, семь путепроводов, три пешеходных перехода. По словам Собянина, основные работы должны закончиться в начале 2025 г. Власти рассчитывают, что с окончанием строительства вырастет пропускная способность южной части МКАД и улучшится транспортная доступность ряда районов.

10 апреля Собянин сообщал, что развязка на пересечении МКАД с Липецкой улицей готова на 50%. Он поручил ускорить работы. По словам мэра Москвы, подрядчик до конца года завершит все дорожно-строительные работы и движение будет запущено. Ранее была реконструирована Липецкая улица, которую связали с улицей Подольских Курсантов и Варшавским шоссе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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