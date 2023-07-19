Против пытавшегося поджечь мавзолей Ленина возбудили уголовное дело
Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено в отношении гражданина, пытавшегося поджечь мавзолей Ленина в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
«Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, ему может грозить до семи лет лишения свободы», – рассказали агентству в правоохранительных органах.
Мужчина с «коктейлем Молотова» был задержан вечером 17 июля на Красной площади и доставлен в отделение полиции. МВД не предоставляло официальных комментариев.
По данным Telegram-канала Baza, это был 37-летний житель Читы. Он пришел на Красную площадь накануне своего дня рождения и бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону мавзолея. Она якобы разбилась о брусчатку и воспламенилась.
При этом Telegram-канал «112» сообщил, что пожара не последовало. Но задерживаемый оказал полицейским сопротивление.