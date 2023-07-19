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Общество

Против пытавшегося поджечь мавзолей Ленина возбудили уголовное дело

Ведомости

Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено в отношении гражданина, пытавшегося поджечь мавзолей Ленина в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

«Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, ему может грозить до семи лет лишения свободы», – рассказали агентству в правоохранительных органах.

Мужчина с «коктейлем Молотова» был задержан вечером 17 июля на Красной площади и доставлен в отделение полиции. МВД не предоставляло официальных комментариев.

По данным Telegram-канала Baza, это был 37-летний житель Читы. Он пришел на Красную площадь накануне своего дня рождения и бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону мавзолея. Она якобы разбилась о брусчатку и воспламенилась.

При этом Telegram-канал «112» сообщил, что пожара не последовало. Но задерживаемый оказал полицейским сопротивление.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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