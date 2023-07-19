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Суд признал геноцидом убийства населения Смоленской области в годы ВОВ

Ведомости

Смоленский областной суд рассмотрел заявление прокуратуры и признал геноцидом преступления на территории Смоленской области в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Суд установил, что в период оккупации немецко-фашистские захватчики совершили жестокие преступления против мирного населения. В их числе: массовое уничтожение мирных жителей и военнопленных, применение жестоких пыток и истязаний, расстрелов, смертных казней и сожжений.

Общее число жертв за период оккупации региона составило более 510 000 человек: 90 000 мирного населения, 300 000 военнопленных и еще 120 000 угнанных с территории жителей для принудительного труда. Размер материального ущерба, нанесенный оккупантами, превысил 17 трлн руб.

В 2022 г. прокуратура Санкт-Петербурга оценила ущерб Ленинграду от нацистской блокады в 35,3 трлн руб. За время блокады число погибших, по разным оценкам, составило от 600 000 до 1,5 млн человек. Ведомство потребовало в городском суде признать блокаду города преступлением против человечности, военным преступлением и геноцидом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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