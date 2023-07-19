Суд признал геноцидом убийства населения Смоленской области в годы ВОВ

В 2022 г. прокуратура Санкт-Петербурга оценила ущерб Ленинграду от нацистской блокады в 35,3 трлн руб. За время блокады число погибших, по разным оценкам, составило от 600 000 до 1,5 млн человек. Ведомство потребовало в городском суде признать блокаду города преступлением против человечности, военным преступлением и геноцидом.