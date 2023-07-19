Суд признал геноцидом убийства населения Смоленской области в годы ВОВ
Смоленский областной суд рассмотрел заявление прокуратуры и признал геноцидом преступления на территории Смоленской области в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Суд установил, что в период оккупации немецко-фашистские захватчики совершили жестокие преступления против мирного населения. В их числе: массовое уничтожение мирных жителей и военнопленных, применение жестоких пыток и истязаний, расстрелов, смертных казней и сожжений.
Общее число жертв за период оккупации региона составило более 510 000 человек: 90 000 мирного населения, 300 000 военнопленных и еще 120 000 угнанных с территории жителей для принудительного труда. Размер материального ущерба, нанесенный оккупантами, превысил 17 трлн руб.
В 2022 г. прокуратура Санкт-Петербурга оценила ущерб Ленинграду от нацистской блокады в 35,3 трлн руб. За время блокады число погибших, по разным оценкам, составило от 600 000 до 1,5 млн человек. Ведомство потребовало в городском суде признать блокаду города преступлением против человечности, военным преступлением и геноцидом.