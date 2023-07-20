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Общество

В Ставропольском крае разбились два дельтапланериста

Ведомости

Два дельтапланериста столкнулись в воздухе в Ставропольском крае, они госпитализированы с переломами ног. Об этом сообщил глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко в своем Telegram-канале.

«Два дельтапланериста столкнулись в небе при неправильном пилотировании. У обоих переломаны ноги. Пилоты уже госпитализированы, их здоровью ничего не угрожает», – сказал он.

Бондаренко уточнил, что один из пострадавших – житель Москвы, другой – поселка Иноземцево Ставропольского края. В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета отметили, что в результате произошедшего упал один дельтаплан.

Инцидент произошел на горе Юца. Позже в МЧС по Ставропольскому краю сообщили, что сотрудники аварийно-спасательной службы Предгорного округа спустили пострадавших, их сейчас доставляют в больницу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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