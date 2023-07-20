В Ставропольском крае разбились два дельтапланериста
Два дельтапланериста столкнулись в воздухе в Ставропольском крае, они госпитализированы с переломами ног. Об этом сообщил глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко в своем Telegram-канале.
«Два дельтапланериста столкнулись в небе при неправильном пилотировании. У обоих переломаны ноги. Пилоты уже госпитализированы, их здоровью ничего не угрожает», – сказал он.
Бондаренко уточнил, что один из пострадавших – житель Москвы, другой – поселка Иноземцево Ставропольского края. В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета отметили, что в результате произошедшего упал один дельтаплан.
Инцидент произошел на горе Юца. Позже в МЧС по Ставропольскому краю сообщили, что сотрудники аварийно-спасательной службы Предгорного округа спустили пострадавших, их сейчас доставляют в больницу.