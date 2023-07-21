В Белгородской области задержали мужчину при попытке приобрести взрывчатку

По данным ведомства, мужчина намеревался незаконно приобрести взрывчатые вещества и взрывные устройства. Его задержали, когда он доставал их из тайника. Это произошло в районе населенного пункта Дубовое Белгородского района. По версии ФСБ, мужчина впоследствии планировал продать взрывчатые вещества.