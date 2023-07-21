В Белгородской области задержали мужчину при попытке приобрести взрывчатку
В Белгородской области задержали мужчину, который планировал приобрести взрывные устройства. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ сообщает ТАСС.
По данным ведомства, мужчина намеревался незаконно приобрести взрывчатые вещества и взрывные устройства. Его задержали, когда он доставал их из тайника. Это произошло в районе населенного пункта Дубовое Белгородского района. По версии ФСБ, мужчина впоследствии планировал продать взрывчатые вещества.
В связи с этим ФСБ возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 5 ст. 222.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание составляет до 12 лет лишения свободы.
В июне ФСБ России пресекла противоправную деятельность бывших работников организации оборонно-промышленного комплекса, работавших на украинскую разведку. По версии следствия, они готовились к совершению взрывов на железнодорожных путях Курской и Белгородской областей, которые используются для снабжения российских военных, участвующих в спецоперации.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».