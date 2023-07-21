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Общество

В Белгородской области задержали мужчину при попытке приобрести взрывчатку

Ведомости

В Белгородской области задержали мужчину, который планировал приобрести взрывные устройства. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ сообщает ТАСС.

По данным ведомства, мужчина намеревался незаконно приобрести взрывчатые вещества и взрывные устройства. Его задержали, когда он доставал их из тайника. Это произошло в районе населенного пункта Дубовое Белгородского района. По версии ФСБ, мужчина впоследствии планировал продать взрывчатые вещества.

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В связи с этим ФСБ возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 5 ст. 222.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание составляет до 12 лет лишения свободы.

В июне ФСБ России пресекла противоправную деятельность бывших работников организации оборонно-промышленного комплекса, работавших на украинскую разведку. По версии следствия, они готовились к совершению взрывов на железнодорожных путях Курской и Белгородской областей, которые используются для снабжения российских военных, участвующих в спецоперации.

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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