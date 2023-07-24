В Приангарье школьника госпитализировали после удара молнии

В последние дни сообщения о случаях попадания молнии в человека участились. На сайте МЧС опубликованы рекомендации, которым необходимо следовать при наступлении грозового фронта. В частности, МЧС рекомендует держаться подальше от водоемов, не прятаться от грозы под высокими деревьями, закрывать окна и двери, а также не ложиться на землю всем телом, если гроза застала в степи. Вместо этого необходимо спрятаться в естественном углублении земли и сидеть там на корточках, обхватив ноги руками.