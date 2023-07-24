Газета
Общество

В Приангарье школьника госпитализировали после удара молнии

Ведомости

Учащегося четвертого класса в Нижнеудинске Иркутской области госпитализировали, предположительно, после того, как молния попала в баню, где в тот момент мылся ребенок. Об этом сообщили в МВД России по Иркутской области.

По информации ведомства, инцидент произошел около 20:30 по местному времени 23 июля (01:30 24 июля по мск). В это время школьник вместе со своим совершеннолетним братом мылись в бане. При этом на улице шел сильный дождь. По предварительным данным, в баню ударила молния, в результате чего ребенок получил ожог. Старшего брата в этот момент в помещении не было.

«В момент, [когда] старший брат покинул помещение, раздался сильный хлопок. Вернувшийся родственник обнаружил мальчика с ожогами, после чего школьник был доставлен в медучреждение», – пояснили в МВД.

Сейчас школьник находится в больнице, его жизни ничто не угрожает. По факту произошедшего проводится проверка.

В последние дни сообщения о случаях попадания молнии в человека участились. На сайте МЧС опубликованы рекомендации, которым необходимо следовать при наступлении грозового фронта. В частности, МЧС рекомендует держаться подальше от водоемов, не прятаться от грозы под высокими деревьями, закрывать окна и двери, а также не ложиться на землю всем телом, если гроза застала в степи. Вместо этого необходимо спрятаться в естественном углублении земли и сидеть там на корточках, обхватив ноги руками.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных