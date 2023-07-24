В Приангарье школьника госпитализировали после удара молнии
Учащегося четвертого класса в Нижнеудинске Иркутской области госпитализировали, предположительно, после того, как молния попала в баню, где в тот момент мылся ребенок. Об этом сообщили в МВД России по Иркутской области.
По информации ведомства, инцидент произошел около 20:30 по местному времени 23 июля (01:30 24 июля по мск). В это время школьник вместе со своим совершеннолетним братом мылись в бане. При этом на улице шел сильный дождь. По предварительным данным, в баню ударила молния, в результате чего ребенок получил ожог. Старшего брата в этот момент в помещении не было.
«В момент, [когда] старший брат покинул помещение, раздался сильный хлопок. Вернувшийся родственник обнаружил мальчика с ожогами, после чего школьник был доставлен в медучреждение», – пояснили в МВД.
Сейчас школьник находится в больнице, его жизни ничто не угрожает. По факту произошедшего проводится проверка.
В последние дни сообщения о случаях попадания молнии в человека участились. На сайте МЧС опубликованы рекомендации, которым необходимо следовать при наступлении грозового фронта. В частности, МЧС рекомендует держаться подальше от водоемов, не прятаться от грозы под высокими деревьями, закрывать окна и двери, а также не ложиться на землю всем телом, если гроза застала в степи. Вместо этого необходимо спрятаться в естественном углублении земли и сидеть там на корточках, обхватив ноги руками.