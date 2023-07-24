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Общество

Суд продлил домашний арест Митволя до 25 августа

Ведомости

Красноярский краевой суд продлил бывшему замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Таким образом, Митволь останется под домашним арестом до 25 августа.

Ранее бывший замглавы Росприроднадзора находился в СИЗО, но 5 июля Пятый апелляционный суд смягчил ему меру пресечения на домашний арест, отказав следствию в продлении ареста в СИЗО.

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Дело в отношении Митволя расследует Следственное управление УФСБ России по Красноярскому краю. По версии ведомства, основной исполнитель строительства метрополитена – АО «Красноярский ТИСИЗ» (100% акций в нем принадлежит Митволю) – получил 950 млн руб. из бюджета за невыполненные инженерные изыскания и устаревшую проектную документацию метро в Красноярске.

Митволь был задержан ФСБ 8 июня 2022 г. в аэропорту «Внуково», когда он пытался улететь в Дубай. После чего он был помещен в СИЗО. В июне стало известно, что предварительное расследование по уголовному делу завершено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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