Суд продлил домашний арест Митволя до 25 августа
Красноярский краевой суд продлил бывшему замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Таким образом, Митволь останется под домашним арестом до 25 августа.
Ранее бывший замглавы Росприроднадзора находился в СИЗО, но 5 июля Пятый апелляционный суд смягчил ему меру пресечения на домашний арест, отказав следствию в продлении ареста в СИЗО.
Дело в отношении Митволя расследует Следственное управление УФСБ России по Красноярскому краю. По версии ведомства, основной исполнитель строительства метрополитена – АО «Красноярский ТИСИЗ» (100% акций в нем принадлежит Митволю) – получил 950 млн руб. из бюджета за невыполненные инженерные изыскания и устаревшую проектную документацию метро в Красноярске.
Митволь был задержан ФСБ 8 июня 2022 г. в аэропорту «Внуково», когда он пытался улететь в Дубай. После чего он был помещен в СИЗО. В июне стало известно, что предварительное расследование по уголовному делу завершено.