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Общество

В Горном Алтае перевернулся грузовик с туристами

Ведомости

В Республике Алтай перевернулся грузовик с туристами, которые направлялись к Каракольским озерам. В результате один человек погиб. Об этом говорится на сайте регионального МЧС.

В ведомстве установили, что в автомобиле находились 16 человек, включая водителя. В результате аварии пострадали 11 человек, из них четыре ребенка, один взрослый погиб. Пострадавших направили наземным транспортом в БУЗ РА «Чемальская РБ».

«Для оказания помощи всего привлечено: 19 человек, семь единиц техники, из них от МЧС – три человека, единица техники», – говорится в сообщении.

В прокуратуре Республики Алтай, комментируя происшествие, заявили, что перевозивший туристов автомобиль мог быть технически неисправен.

«На склоне обнаружены детали автомобиля (карданный вал), что может свидетельствовать о технической неисправности автомобиля. Окончательные выводы будут после проведения экспертиз», – цитирует ТАСС прокуратуру.

Согласно предварительному осмотру, авария произошла в результате остановки транспортного средства, после которой грузовик самостоятельно покатился назад, ударился в дерево в конце спуска и перевернулся. Как отмечает ведомство, в результате этих событий и мог пострадать пассажир, который в последующем скончался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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