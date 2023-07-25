В Горном Алтае перевернулся грузовик с туристами

Согласно предварительному осмотру, авария произошла в результате остановки транспортного средства, после которой грузовик самостоятельно покатился назад, ударился в дерево в конце спуска и перевернулся. Как отмечает ведомство, в результате этих событий и мог пострадать пассажир, который в последующем скончался.