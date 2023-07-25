В Горном Алтае перевернулся грузовик с туристами
В Республике Алтай перевернулся грузовик с туристами, которые направлялись к Каракольским озерам. В результате один человек погиб. Об этом говорится на сайте регионального МЧС.
В ведомстве установили, что в автомобиле находились 16 человек, включая водителя. В результате аварии пострадали 11 человек, из них четыре ребенка, один взрослый погиб. Пострадавших направили наземным транспортом в БУЗ РА «Чемальская РБ».
«Для оказания помощи всего привлечено: 19 человек, семь единиц техники, из них от МЧС – три человека, единица техники», – говорится в сообщении.
В прокуратуре Республики Алтай, комментируя происшествие, заявили, что перевозивший туристов автомобиль мог быть технически неисправен.
«На склоне обнаружены детали автомобиля (карданный вал), что может свидетельствовать о технической неисправности автомобиля. Окончательные выводы будут после проведения экспертиз», – цитирует ТАСС прокуратуру.
Согласно предварительному осмотру, авария произошла в результате остановки транспортного средства, после которой грузовик самостоятельно покатился назад, ударился в дерево в конце спуска и перевернулся. Как отмечает ведомство, в результате этих событий и мог пострадать пассажир, который в последующем скончался.