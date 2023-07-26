В МВД не поддержали идею ускоренного оформления загранпаспорта за доплату

Даванков отметил, что в рамках эксперимента можно предоставить жителям Москвы возможность официально оформить загранпаспорт в ускоренном варианте. При этом те средства, которые будут получены от оказания этих услуг, можно направить на снижение размера госпошлин для тех, кто подает заявления на оформление документов по стандартной процедуре. По его словам, многие люди, которые не могут ждать выдачи загранпаспорта по три месяца, обращаются к компаниям, занимающимся незаконной деятельностью по ускоренному оформлению загранпаспортов и обещающим оформить документы за 10 дней, и платят им за это 30 000 руб.