В МВД не поддержали идею ускоренного оформления загранпаспорта за доплату
МВД, ФСБ и Минфин выступили против идеи провести эксперимент по ускоренному оформлению загранпаспортов за дополнительную плату. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ответ первого замминистра внутренних дел Александра Горового на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.
В МВД и ФСБ пояснили, что «выстроенная на протяжении многих лет сбалансированная по срокам система межведомственного взаимодействия МВД России и ФСБ России полностью отвечает задачам в области безопасности и обеспечивает полноту проведения всего комплекса необходимых мероприятий». В связи с этим сроки оформления загранпаспортов не могут быть скорректированы в меньшую сторону.
Вместе с тем Минфин выступил против этой идеи, поскольку снижение размера госпошлины может привести к выпадающим доходам федерального бюджета.
21 июня вице-спикер Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Владислав Даванков направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением провести эксперимент, который позволит жителям Москвы получить загранпаспорт в ускоренном варианте за дополнительную плату.
Даванков отметил, что в рамках эксперимента можно предоставить жителям Москвы возможность официально оформить загранпаспорт в ускоренном варианте. При этом те средства, которые будут получены от оказания этих услуг, можно направить на снижение размера госпошлин для тех, кто подает заявления на оформление документов по стандартной процедуре. По его словам, многие люди, которые не могут ждать выдачи загранпаспорта по три месяца, обращаются к компаниям, занимающимся незаконной деятельностью по ускоренному оформлению загранпаспортов и обещающим оформить документы за 10 дней, и платят им за это 30 000 руб.
Сейчас госпошлина на оформление загранпаспорта нового поколения составляет 5000 руб. для взрослых и 2500 – для детей до 14 лет. Загранпаспорт нового поколения является биометрическим, он рассчитан на 10 лет. На титульной странице документа есть микрочип с информацией о владельце и сканами отпечатков его пальцев. Госпошлина при оформлении загранпаспорта старого образца со сроком действия до 5 лет составляет от 1000 до 2000 руб. Сроки оформления загранпаспорта составляют до трех месяцев, если человек подает документы по месту пребывания, при этом прописан он в другом регионе.