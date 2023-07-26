На железнодорожной станции в Рязанской области загорелись несколько вагонов с серой
Несколько вагонов с серой загорелись на железнодорожной станции «Сасово» в Рязанской области. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города.
«Руководители станции Сасово сразу же сообщили о задымлении в ЕДДС, как только поезд прибыл на станцию. Сейчас очаг возгорания уже ликвидирован, берутся пробы воздуха. На месте работают все службы и руководители города, правоохранительных органов», – сказано в сообщении.
В администрации города подчеркнули, что жителям ничего не угрожает, ситуация находится под контролем. В целях безопасности жителей пятиэтажек, которые находятся в 50 м от вокзала, и сотрудников железнодорожных предприятий эвакуировали. Как сообщили в МЧС телеканалу «Звезда», всего были эвакуированы 119 человек, большинство из них размещены в школе.
По информации РБК, всего загорелись четыре вагона с серой. К 08:20 мск возгорание было локализовано на площади 80 кв. м, а затем – ликвидировано. Причины возгорания пока неизвестны.