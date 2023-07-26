На железнодорожной станции в Рязанской области загорелись несколько вагонов с серой

В администрации города подчеркнули, что жителям ничего не угрожает, ситуация находится под контролем. В целях безопасности жителей пятиэтажек, которые находятся в 50 м от вокзала, и сотрудников железнодорожных предприятий эвакуировали. Как сообщили в МЧС телеканалу «Звезда», всего были эвакуированы 119 человек, большинство из них размещены в школе.