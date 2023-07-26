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Общество

На железнодорожной станции в Рязанской области загорелись несколько вагонов с серой

Ведомости

Несколько вагонов с серой загорелись на железнодорожной станции «Сасово» в Рязанской области. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города. 

«Руководители станции Сасово сразу же сообщили о задымлении в ЕДДС, как только поезд прибыл на станцию. Сейчас очаг возгорания уже ликвидирован, берутся пробы воздуха. На месте работают все службы и руководители города, правоохранительных органов», – сказано в сообщении. 

В администрации города подчеркнули, что жителям ничего не угрожает, ситуация находится под контролем. В целях безопасности жителей пятиэтажек, которые находятся в 50 м от вокзала, и сотрудников железнодорожных предприятий эвакуировали. Как сообщили в МЧС телеканалу «Звезда», всего были эвакуированы 119 человек, большинство из них размещены в школе. 

По информации РБК, всего загорелись четыре вагона с серой. К 08:20 мск возгорание было локализовано на площади 80 кв. м, а затем – ликвидировано. Причины возгорания пока неизвестны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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