Обвиняемый в получении взятки замглавы Минцифры Паршин не признал вину
Замминистра цифрового развития Максим Паршин, который проходит по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере, не признает вину. Об этом сообщил корреспондент «Ведомостей».
«Паршин вину не признает и раскаяния не выражает», – говорится в представлении прокуратуры, которое в ходе заседания в Московском городском суде зачитала судья.
Паршину вменяется ч. 6 ст. 290 УК РФ – получение взятки должностным лицом в особо крупном размере. Максимальное наказание по ней составляет 15 лет лишения свободы, а также штраф до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.
13 июля Басманный районный суд Москвы отправил Паршина под домашний арест до 12 сентября. При этом следствие ходатайствовало о заключении бывшего замминистра под стражу. 26 июля Мосгорсуд рассматривает жалобу прокуратуры на решение суда по мере пресечения Паршину, сторона обвинения настаивает на переводе Паршина в СИЗО.
Указом председателя правительства Михаила Мишустина от 18 июля Паршин был уволен с должности замминистра.