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Общество

Обвиняемый в получении взятки замглавы Минцифры Паршин не признал вину

Ведомости

Замминистра цифрового развития Максим Паршин, который проходит по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере, не признает вину. Об этом сообщил корреспондент «Ведомостей».

«Паршин вину не признает и раскаяния не выражает», – говорится в представлении прокуратуры, которое в ходе заседания в Московском городском суде зачитала судья.

Паршину вменяется ч. 6 ст. 290 УК РФ – получение взятки должностным лицом в особо крупном размере. Максимальное наказание по ней составляет 15 лет лишения свободы, а также штраф до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.

13 июля Басманный районный суд Москвы отправил Паршина под домашний арест до 12 сентября. При этом следствие ходатайствовало о заключении бывшего замминистра под стражу. 26 июля Мосгорсуд рассматривает жалобу прокуратуры на решение суда по мере пресечения Паршину, сторона обвинения настаивает на переводе Паршина в СИЗО.

Указом председателя правительства Михаила Мишустина от 18 июля Паршин был уволен с должности замминистра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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