В Госдуме предложили усилить ответственность за мелкое взяточничество до 10 000 рублей

Комментируя внесение законопроекта, Пискарев отметил, что речь идет о суммах, которые не превышают 10 000 руб. «Это важно, поскольку именно из таких небольших, на первый взгляд, поборов и состоит низовая коррупция – явление не менее опасное, чем взятки в крупном размере», – пояснил он.