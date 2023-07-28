В Госдуме предложили усилить ответственность за мелкое взяточничество до 10 000 рублей
Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об усилении ответственности за мелкий подкуп и мелкое взяточничество, следует из думской электронной базы.
Комментируя внесение законопроекта, Пискарев отметил, что речь идет о суммах, которые не превышают 10 000 руб. «Это важно, поскольку именно из таких небольших, на первый взгляд, поборов и состоит низовая коррупция – явление не менее опасное, чем взятки в крупном размере», – пояснил он.
Согласно тексту пояснительной записки, в 2021 г. доля зарегистрированных случаев взяток до 10 000 руб. составила 20% от общего числа преступлений коррупционной направленности. Тогда было зарегистрировано свыше 7000 фактов мелкого взяточничества и около 240 случаев мелкого коммерческого подкупа. По словам Пискарева, некоторые люди, объединяясь в организованные группы, «методом регулярных поборов набирают суммы, сопоставимые с крупными взятками».
Законопроект предполагает усиление уголовной ответственности за мелкое взяточничество вплоть до лишения свободы на срок от трех до четырех лет вместе с конфискацией имущества, которая позволит компенсировать ущерб потерпевшим. Вместе с тем поправки предлагают ввести новые квалифицирующие признаки преступления, в том числе «вымогательство», «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору» и «заведомая незаконность действия (бездействия)».
Авторами инициативы выступили 11 депутатов, в том числе первые заместители председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Рахим Азимов, Юрий Афонин, Андрей Луговой и др.