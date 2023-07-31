Парламент Венгрии не смог одобрить вступление Швеции в НАТО

Швеция одновременно с Финляндией подала заявку на членство в НАТО через четыре месяца после начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 г. В апреле Хельсинки официально стал 31-м членом военного блока. По уставу организации для принятия новых государств в НАТО требуется согласие всех ее членов. Против вступления Швеции выступала Турция. По ее мнению, Стокгольм поддерживает террористов, включая активистов РПК.