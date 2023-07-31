Парламент Венгрии не смог одобрить вступление Швеции в НАТО
Парламент Венгрии из-за бойкота не смог провести на внеочередном заседании голосование по вопросу о приеме Швеции в НАТО, сообщает ТАСС.
Заседание было созвано по инициативе оппозиции. Встречу бойкотировали фракция правящей партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» и их младшие партнеры в лице христианских демократов.
В повестку дня планировалось включить вопрос о вступлении Швеции в альянс, но достаточного числа голосов не набралось. В итоге заседание свелось лишь к обмену мнениями между представителями партий оппозиции по вопросам внутренней и внешней политики.
Швеция одновременно с Финляндией подала заявку на членство в НАТО через четыре месяца после начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 г. В апреле Хельсинки официально стал 31-м членом военного блока. По уставу организации для принятия новых государств в НАТО требуется согласие всех ее членов. Против вступления Швеции выступала Турция. По ее мнению, Стокгольм поддерживает террористов, включая активистов РПК.
Позднее Анкара согласилась ратифицировать протокол о приеме Стокгольма в военный блок. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг 10 июля по итогам трехсторонней закрытой встречи в Вильнюсе, в которой приняли участие турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Позднее Эрдоган заявил, что может рассмотреть вопрос о ратификации в октябре.