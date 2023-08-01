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Умер актер «Эйфории» Ангус Клауд

Ведомости

Американский актер Ангус Клауд скончался в возрасте 25 лет. Об этом сообщает СNN со ссылкой на его семью.

«С тяжелым сердцем нам пришлось сегодня попрощаться с невероятным человеком. Как артист, друг, брат и сын Ангус был особенным для всех нас во многих отношениях», – говорится в заявлении. 

Причина смерти не уточняется. В заявлении семьи сказано, что на прошлой неделе умер отец Клауда, актер тяжело переживал утрату. Отмечается, что Клауд боролся с психическими расстройствами.

В пожарной службе сообщили CNN, что актер скончался в понедельник, 31 июля. Там добавили, что причина смерти пока не установлена.

Ангус Клауд родился 10 июля 1998 г. в Окленде (Калифорния). Популярность пришла к актеру в 2019 г. после премьеры сериала «Эйфория» от HBO, в котором он сыграл наркоторговца Феско О'Нила. Представитель HBO заявил, что компания опечалена смертью артиста, и выразил соболезнования семье и близким Клауда. 

В интервью iD Клауд признавался, что не стремился стать актером. Он окончил школу искусств в Окленде, где учился в одном классе с Зендеей – исполнительницей главной роли в сериале «Эйфория». По его словам, кастинг-директор случайно наткнулся на него в Бруклине.

Роль Феско О'Нила стала для актера первой. После «Эйфории» он снялся в фильмах «Северный Голливуд» и The Line. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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