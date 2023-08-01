Умер актер «Эйфории» Ангус Клауд

В интервью iD Клауд признавался, что не стремился стать актером. Он окончил школу искусств в Окленде, где учился в одном классе с Зендеей – исполнительницей главной роли в сериале «Эйфория». По его словам, кастинг-директор случайно наткнулся на него в Бруклине.