Умер актер «Эйфории» Ангус Клауд
Американский актер Ангус Клауд скончался в возрасте 25 лет. Об этом сообщает СNN со ссылкой на его семью.
«С тяжелым сердцем нам пришлось сегодня попрощаться с невероятным человеком. Как артист, друг, брат и сын Ангус был особенным для всех нас во многих отношениях», – говорится в заявлении.
Причина смерти не уточняется. В заявлении семьи сказано, что на прошлой неделе умер отец Клауда, актер тяжело переживал утрату. Отмечается, что Клауд боролся с психическими расстройствами.
В пожарной службе сообщили CNN, что актер скончался в понедельник, 31 июля. Там добавили, что причина смерти пока не установлена.
Ангус Клауд родился 10 июля 1998 г. в Окленде (Калифорния). Популярность пришла к актеру в 2019 г. после премьеры сериала «Эйфория» от HBO, в котором он сыграл наркоторговца Феско О'Нила. Представитель HBO заявил, что компания опечалена смертью артиста, и выразил соболезнования семье и близким Клауда.
В интервью iD Клауд признавался, что не стремился стать актером. Он окончил школу искусств в Окленде, где учился в одном классе с Зендеей – исполнительницей главной роли в сериале «Эйфория». По его словам, кастинг-директор случайно наткнулся на него в Бруклине.
Роль Феско О'Нила стала для актера первой. После «Эйфории» он снялся в фильмах «Северный Голливуд» и The Line.