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Общество

17 человек погибли при падении строительного крана в Индии

Ведомости

При падении строительного крана в Индии погибли 17 человек, передает агентство ANI.

Инцидент произошел в ночь на 1 августа в районе Тхане в штате Махараштра. По информации агентства, три человека пострадали. Поисково-спасательные работы продолжаются. Под завалами могут находиться еще шесть человек. Точное число пока неизвестно.

По информации полиции, кран упал на перекрытие моста во время строительства третьей очереди скоростной автомагистрали.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования погибшим. Он поручил выделить из Национального фонда помощи 200 000 рупий (около 222 000 руб. по курсу ЦБ на 1 августа 2023 г.) семьям погибших и по 50 000 рупий (около 55 500 руб.) пострадавшим. Помимо этого, главный министр Махараштры Экнатх Шинде поручил выплатить по 500 000 рупий (около 556 000 руб.) семьям погибших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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