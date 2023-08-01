17 человек погибли при падении строительного крана в Индии
При падении строительного крана в Индии погибли 17 человек, передает агентство ANI.
Инцидент произошел в ночь на 1 августа в районе Тхане в штате Махараштра. По информации агентства, три человека пострадали. Поисково-спасательные работы продолжаются. Под завалами могут находиться еще шесть человек. Точное число пока неизвестно.
По информации полиции, кран упал на перекрытие моста во время строительства третьей очереди скоростной автомагистрали.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования погибшим. Он поручил выделить из Национального фонда помощи 200 000 рупий (около 222 000 руб. по курсу ЦБ на 1 августа 2023 г.) семьям погибших и по 50 000 рупий (около 55 500 руб.) пострадавшим. Помимо этого, главный министр Махараштры Экнатх Шинде поручил выплатить по 500 000 рупий (около 556 000 руб.) семьям погибших.