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Общество

Из здания бывшего завода счетно-аналитических машин в Москве эвакуируют людей из-за пожара

Ведомости

В Басманном районе Москвы из здания бывшего завода счетно-аналитических машин в связи с задымлением эвакуируют людей, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«Произошло задымление в вентиляции шестиэтажного административного здания, расположенного на улице Нижняя Красносельская, 35, стр. 59. Людей эвакуируют, их количество уточняется. Сведений о пострадавших нет», – сказал собеседник агентства.

Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев сообщил, что возгорание возникло в подвале здания, дым по вентиляции поднялся на шестой этаж. Из здания эвакуировано 40 человек, пишет Baza.

По данным 2GIS, в здании по адресу: ул. Нижняя Красносельская, 35, стр. 59, располагаются 42 организации, в том числе несколько ресторанов и кафе, фитнес-студии и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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