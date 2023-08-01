Из здания бывшего завода счетно-аналитических машин в Москве эвакуируют людей из-за пожара
В Басманном районе Москвы из здания бывшего завода счетно-аналитических машин в связи с задымлением эвакуируют людей, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
«Произошло задымление в вентиляции шестиэтажного административного здания, расположенного на улице Нижняя Красносельская, 35, стр. 59. Людей эвакуируют, их количество уточняется. Сведений о пострадавших нет», – сказал собеседник агентства.
Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев сообщил, что возгорание возникло в подвале здания, дым по вентиляции поднялся на шестой этаж. Из здания эвакуировано 40 человек, пишет Baza.
По данным 2GIS, в здании по адресу: ул. Нижняя Красносельская, 35, стр. 59, располагаются 42 организации, в том числе несколько ресторанов и кафе, фитнес-студии и др.