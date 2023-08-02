В результате крушения гидросамолета в Красноярском крае погибли два человека
2 августа гидросамолет при взлете разбился о берег реки Дудинская в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального управления следственного управления на транспорте СК РФ.
В результате крушения судно загорелось, два человека, находившиеся на борту, погибли. СК завел уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
По данным МЧС по Красноярскому краю, сообщение о падении гидросамолета поступило в 11:18 по местному времени (7:18 мск). Пожарные уже потушили загоревшийся самолет. К ликвидации огня было привлечено три единицы техники и девять человек.
Проверку также начала Красноярская транспортная прокуратура. По данным ведомства, частный гидросамолет потерпел крушение в районе промзоны Лесобиржа города Дудинки при взлете с акватории реки.
Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором, предположительно, запечатлен момент взлета и падения аппарата. На кадрах гидросамолет сначала набирал высоту, а затем его стало разворачивать вправо. В результате воздушное судно врезалось в берег и загорелось.