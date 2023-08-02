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Общество

В результате крушения гидросамолета в Красноярском крае погибли два человека

Ведомости

2 августа гидросамолет при взлете разбился о берег реки Дудинская в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального управления следственного управления на транспорте СК РФ.

В результате крушения судно загорелось, два человека, находившиеся на борту, погибли. СК завел уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. 

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По данным МЧС по Красноярскому краю, сообщение о падении гидросамолета поступило в 11:18 по местному времени (7:18 мск). Пожарные уже потушили загоревшийся самолет. К ликвидации огня было привлечено три единицы техники и девять человек.

Проверку также начала Красноярская транспортная прокуратура. По данным ведомства, частный гидросамолет потерпел крушение в районе промзоны Лесобиржа города Дудинки при взлете с акватории реки. 

Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором, предположительно, запечатлен момент взлета и падения аппарата. На кадрах гидросамолет сначала набирал высоту, а затем его стало разворачивать вправо. В результате воздушное судно врезалось в берег и загорелось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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