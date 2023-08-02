Верховный суд оставил в силе приговор Ивану Сафронову

По российскому законодательству передача любой важной информации иностранцу может быть воспринята как госизмена. Это следует из диспозиции ст. 275 УК, которая теперь предусматривает до пожизненного лишения свободы за передачу гражданину другой страны данных, «составляющих государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ». Кроме того, госизменой считается «оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи» иностранцам в деятельности, направленной против безопасности РФ.