Верховный суд оставил в силе приговор Ивану Сафронову
Коллегия по уголовным делам Верховного суда России отказала в удовлетворении кассационной жалобы защиты на приговор бывшего советника главы «Роскосмоса», экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, осужденного на 22 года колонии строгого режима по обвинению в госизмене, передает корреспондент из зала суда.
Из оглашенного решения следует, что из приговора исключили показания свидетеля по фамилии Морозов. В остальном приговор оставлен без изменений.
Как и в первых двух инстанциях, судебный процесс проходил в закрытом от СМИ и слушателей режиме, поскольку материалы дела засекречены.
7 декабря 2022 г. апелляционная инстанция утвердила приговор и он вступил в законную силу. После этого Сафронов был этапирован в исправительную колонию (ИК-7) в Красноярском крае для отбытия наказания.
Судья Московского городского суда Дмитрий Гордеев 5 сентября 2022 г. признал Сафронова виновным в преступлении, предусмотренном ст. 275 УК РФ (государственная измена) по двум эпизодам и назначил ему наказание в виде 22 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 000 руб., а также с ограничением свободы сроком на два года.
30-летний Сафронов был задержан и помещен в СИЗО «Лефортово» 7 июля 2020 г.
Следствием и судом было установлено, что Сафронов в период с 2015 по 2019 г. занимался «выведыванием и собиранием секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова».
По российскому законодательству передача любой важной информации иностранцу может быть воспринята как госизмена. Это следует из диспозиции ст. 275 УК, которая теперь предусматривает до пожизненного лишения свободы за передачу гражданину другой страны данных, «составляющих государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ». Кроме того, госизменой считается «оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи» иностранцам в деятельности, направленной против безопасности РФ.