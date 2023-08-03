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Общество

Путин ввел ежемесячную выплату в 500 рублей для жителей осажденного Сталинграда

Ведомости

Граждане, награжденные знаком «Житель осажденного Сталинграда», будут получать дополнительную ежемесячную выплату в 500 руб., указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Выплаты назначаются с 1 января этого года. Правительству поручено обеспечить финансирование соответствующих расходов.

В конце апреля Путин подписал закон о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны, что означает установление для них соответствующих правовых гарантий социальной защиты. Среди льгот, которые получают ветераны, – право на ежемесячную денежную выплату, предоставление за счет федерального бюджета жилья в случае необходимости улучшения жилищных условий, обеспечение протезами и др.

Знаком «Житель осажденного Сталинграда» награждены граждане, которые во время Сталинградской битвы с 23 августа 1942 г. по 2 февраля 1943 г. находились на территории города. Тогда авторы инициативы отмечали, что нововведения затронут 3997 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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