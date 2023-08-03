Путин ввел ежемесячную выплату в 500 рублей для жителей осажденного Сталинграда
Граждане, награжденные знаком «Житель осажденного Сталинграда», будут получать дополнительную ежемесячную выплату в 500 руб., указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.
Выплаты назначаются с 1 января этого года. Правительству поручено обеспечить финансирование соответствующих расходов.
В конце апреля Путин подписал закон о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны, что означает установление для них соответствующих правовых гарантий социальной защиты. Среди льгот, которые получают ветераны, – право на ежемесячную денежную выплату, предоставление за счет федерального бюджета жилья в случае необходимости улучшения жилищных условий, обеспечение протезами и др.
Знаком «Житель осажденного Сталинграда» награждены граждане, которые во время Сталинградской битвы с 23 августа 1942 г. по 2 февраля 1943 г. находились на территории города. Тогда авторы инициативы отмечали, что нововведения затронут 3997 человек.