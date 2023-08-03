Путин ввел ежемесячную выплату в 500 рублей для жителей осажденного Сталинграда

В конце апреля Путин подписал закон о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны, что означает установление для них соответствующих правовых гарантий социальной защиты. Среди льгот, которые получают ветераны, – право на ежемесячную денежную выплату, предоставление за счет федерального бюджета жилья в случае необходимости улучшения жилищных условий, обеспечение протезами и др.