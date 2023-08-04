Периметр безопасности порта Сочи усилят после атаки беспилотников в Новороссийске
Комплекс дополнительных мер по повышению уровня защищенности акватории и береговой инфраструктуры введут в Сочи после атаки на военно-морскую базу в Новороссийске. Об этом сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.
«Межведомственная рабочая группа совершенствует меры защиты, учитывая опыт других черноморских портовых городов. Усиливаем периметр безопасности морского порта. Особое внимание комплексу причалов. На учете в Сочи стоит более 2500 маломерных судов. Летом это популярный транспорт для прогулок и экскурсий», – добавил Копайгородский.
Ситуацию на пляжной полосе курорта контролируют с помощью системы интеллектуальных камер видеонаблюдения «Купол», интегрированных в комплекс «Безопасный город». На данный момент в Сочи работают около 3000 камер, их количество планируется увеличить.
По словам главы города, сейчас в Сочи единовременно находятся на отдыхе более 200 000 туристов.
В ночь на 4 августа ВС Украины с помощью двух беспилотников пытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске, атака была отражена. Российские военнослужащие обнаружили катера и уничтожили их огнем из штатного вооружения кораблей, которые занимаются охраной внешнего рейда базы в Новороссийске.