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Общество

Периметр безопасности порта Сочи усилят после атаки беспилотников в Новороссийске

Ведомости

Комплекс дополнительных мер по повышению уровня защищенности акватории и береговой инфраструктуры введут в Сочи после атаки на военно-морскую базу в Новороссийске. Об этом сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

«Межведомственная рабочая группа совершенствует меры защиты, учитывая опыт других черноморских портовых городов. Усиливаем периметр безопасности морского порта. Особое внимание комплексу причалов. На учете в Сочи стоит более 2500 маломерных судов. Летом это популярный транспорт для прогулок и экскурсий», – добавил Копайгородский.

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Ситуацию на пляжной полосе курорта контролируют с помощью системы интеллектуальных камер видеонаблюдения «Купол», интегрированных в комплекс «Безопасный город». На данный момент в Сочи работают около 3000 камер, их количество планируется увеличить.

По словам главы города, сейчас в Сочи единовременно находятся на отдыхе более 200 000 туристов.

В ночь на 4 августа ВС Украины с помощью двух беспилотников пытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске, атака была отражена. Российские военнослужащие обнаружили катера и уничтожили их огнем из штатного вооружения кораблей, которые занимаются охраной внешнего рейда базы в Новороссийске.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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