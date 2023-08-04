Периметр безопасности порта Сочи усилят после атаки беспилотников в Новороссийске

В ночь на 4 августа ВС Украины с помощью двух беспилотников пытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске, атака была отражена. Российские военнослужащие обнаружили катера и уничтожили их огнем из штатного вооружения кораблей, которые занимаются охраной внешнего рейда базы в Новороссийске.