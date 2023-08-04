«Почта России» выпустит марку с изображением экс-главы МЧС Евгения Зиничева
«Почта России» выпустит почтовую марку, посвященную Герою России, экс-главе МЧС генералу армии Евгению Зиничеву. Об этом сообщил член совета директоров компании, депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Марка тиражом 60 000 экземпляров выйдет в обращение 18 августа – в день рождения Зиничева. В 2023 г. ему исполнилось бы 57 лет.
Зиничев, занимавший пост министра с 2018 г., погиб 8 сентября 2021 г. Министр находился в Норильске, где проходили межведомственные учения в Арктической зоне России. Согласно сообщению ведомства, он погиб, спасая жизнь человека. Президент присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. 10 сентября 2021 г. его похоронили с воинскими почестями в Санкт-Петербурге. 27 декабря 2022 г. В Москве открыли памятник погибшему главе МЧС.