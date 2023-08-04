«Почта России» выпустит марку с изображением экс-главы МЧС Евгения Зиничева

Зиничев, занимавший пост министра с 2018 г., погиб 8 сентября 2021 г. Министр находился в Норильске, где проходили межведомственные учения в Арктической зоне России. Согласно сообщению ведомства, он погиб, спасая жизнь человека. Президент присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. 10 сентября 2021 г. его похоронили с воинскими почестями в Санкт-Петербурге. 27 декабря 2022 г. В Москве открыли памятник погибшему главе МЧС.