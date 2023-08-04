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«Почта России» выпустит марку с изображением экс-главы МЧС Евгения Зиничева

Ведомости

«Почта России» выпустит почтовую марку, посвященную Герою России, экс-главе МЧС генералу армии Евгению Зиничеву. Об этом сообщил член совета директоров компании, депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Марка тиражом 60 000 экземпляров выйдет в обращение 18 августа – в день рождения Зиничева. В 2023 г. ему исполнилось бы 57 лет.

Зиничев, занимавший пост министра с 2018 г., погиб 8 сентября 2021 г. Министр находился в Норильске, где проходили межведомственные учения в Арктической зоне России. Согласно сообщению ведомства, он погиб, спасая жизнь человека. Президент присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. 10 сентября 2021 г. его похоронили с воинскими почестями в Санкт-Петербурге. 27 декабря 2022 г. В Москве открыли памятник погибшему главе МЧС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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