Число погибших после разрушения Каховской ГЭС выросло до 57 человек

По данным на 7 августа, подтопленными остаются около 1500 домов, вода ушла уже из 21 500 зданий. Местные жители получили около 170 млн руб. в качестве компенсации за потерю имущества. В конце июля врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что 2500 человек уже вернулись в свои дома.