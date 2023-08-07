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Общество

Число погибших после разрушения Каховской ГЭС выросло до 57 человек

Ведомости

После разрушения Каховской ГЭС и последующего наводнения 57 человек погибли. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. 

«Найдены тела еще двух погибших при прорыве ГЭС, таким образом, число погибших выросло до 57 человек» – сказал собеседник агентства. 

По данным на 7 августа, подтопленными остаются около 1500 домов, вода ушла уже из 21 500 зданий. Местные жители получили около 170 млн руб. в качестве компенсации за потерю имущества. В конце июля врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что 2500 человек уже вернулись в свои дома. 

Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал 11 м.

14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией властей Украины, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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