Число погибших после разрушения Каховской ГЭС выросло до 57 человек
После разрушения Каховской ГЭС и последующего наводнения 57 человек погибли. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«Найдены тела еще двух погибших при прорыве ГЭС, таким образом, число погибших выросло до 57 человек» – сказал собеседник агентства.
По данным на 7 августа, подтопленными остаются около 1500 домов, вода ушла уже из 21 500 зданий. Местные жители получили около 170 млн руб. в качестве компенсации за потерю имущества. В конце июля врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что 2500 человек уже вернулись в свои дома.
Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал 11 м.
14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией властей Украины, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.