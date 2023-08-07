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Общество

В Приморье 17 детей застряли на необитаемом острове

Ведомости

17 детей, участвовавших в молодежном научно-образовательном слете, в течение двух дней не могут покинуть остров Аскольд в Приморском крае из-за плохой погоды. Об этом сообщила пресс-служба министерства по делам ГО и ЧС Приморья.

Организаторы лагеря попросили родителей не паниковать – на острове с детьми находятся взрослые, подготовленные к таким ситуациям люди: ученые и краеведы. У детей есть вода, недельный запас продуктов на 50 человек, медикаменты. Дети заселены в щитовые теплые домики, которые выдерживают условия штормовой погоды. В лагере работает стационарная кухня, топливных запасов хватит на неделю, есть два генератора.

Спасатели уточнили, что, по прогнозам, волна, мешающая катеру подойти к берегу острова, уменьшится уже 8 августа. Ориентировочно судно, которое вывезет участников слета, прибудет в 11:00.

Молодежный научно-образовательный слет «Аскольд и Дир» проводится в Приморье третий год подряд. Организаторами являются Владивостокская епархия, Межрегиональный фонд поддержки молодежных инициатив «Татьянин день – Приморье» и ДВО РАН. На 2023 г. запланировано четыре смены, в том числе с участием детей из Донбасса. Тема 2023 г. – «Наука побеждать».

Аскольд – необитаемый остров в заливе Петра Великого Японского моря, в 50 км к юго-востоку от Владивостока и в 40 км к западу от Находки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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