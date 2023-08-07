В Приморье 17 детей застряли на необитаемом острове

Организаторы лагеря попросили родителей не паниковать – на острове с детьми находятся взрослые, подготовленные к таким ситуациям люди: ученые и краеведы. У детей есть вода, недельный запас продуктов на 50 человек, медикаменты. Дети заселены в щитовые теплые домики, которые выдерживают условия штормовой погоды. В лагере работает стационарная кухня, топливных запасов хватит на неделю, есть два генератора.