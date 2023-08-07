С погибших участников спецоперации могут снять поручительство по кредитам

Турчак напомнил, что, согласно законодательству, в таких ситуациях кредиты списываются полностью с бойцов спецоперации, но «с поручительством по кредиту это не работает». Суд возлагает обязательства поручителя на его наследников, отметил сенатор. По его словам, законопроект уравняет эти ситуации и станет «логичным продолжением» меры по списанию кредитных долгов в том числе с членов семьи погибшего участника спецоперации или получившего инвалидность.