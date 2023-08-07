С погибших участников спецоперации могут снять поручительство по кредитам
Законопроект, освобождающий поручителей погибших или ставших инвалидами I группы участников спецоперации от кредитных обязательств, внесен в Госдуму. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по вопросам спецоперации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Внесли в Госдуму законопроект о прекращении обязательств по договорам поручительства участников СВО, которые погибли в ходе спецоперации, умерли от полученного увечья или стали инвалидами I группы», – написал он в своем Telegram-канале.
Турчак напомнил, что, согласно законодательству, в таких ситуациях кредиты списываются полностью с бойцов спецоперации, но «с поручительством по кредиту это не работает». Суд возлагает обязательства поручителя на его наследников, отметил сенатор. По его словам, законопроект уравняет эти ситуации и станет «логичным продолжением» меры по списанию кредитных долгов в том числе с членов семьи погибшего участника спецоперации или получившего инвалидность.
Из пояснительной записки следует, что законопроект предусматривает распространение меры на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 г. Авторы инициативы обращают внимание, что существующая практика, когда обязательства поручителя-военнослужащего переходят к его наследникам, «несправедлива».
«Обязательства военнослужащего – участника специальной военной операции, если он является заемщиком по кредитному договору или поручителем по договору поручительства, существенным образом не отличаются: и в том, и в другом случае он несет ответственность за неисполнение обязательств», – говорится в пояснительной записке.
Осенью 2022 г. Госдума приняла закон о кредитных каникулах, согласно которому в случае гибели участника спецоперации или получения им инвалидности I группы задолженность по кредиту списывается целиком. Президент РФ Владимир Путин подписал документ 7 октября.