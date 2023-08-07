Путин выразил соболезнования в связи со смертью главы Французской академии

Каррер д’Анкосс в 1999 г. была избрана на пост постоянного секретаря Французской академии, с 2003 г. она стала иностранным членом Российской академии наук. За свою научную карьеру она написала около тридцати книг, в том числе «Расколотую империю: национальный бунт в СССР», которая имела большой успех.