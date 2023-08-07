Путин выразил соболезнования в связи со смертью главы Французской академии
Президент России Владимир Путин в связи со смертью главы Французской академии Элен Каррер д’Анкосс, которой не стало 5 августа, выразил соболезнования ее детям. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«С теплотой вспоминаю беседы с этой великой француженкой. Уверен, что ее интеллектуальное и духовное наследие послужит упрочению взаимопонимания между нашими народами. Просил бы передать слова сочувствия и поддержки всем близким и коллегам покойной», – сказано в телеграмме.
Путин отметил, что Каррер д’Анкосс была «большим другом нашей страны, гордилась своими русскими корнями, сохраняя искреннюю любовь и уважение к своей исторической Родине».
Элен Каррер д’Анкосс умерла 5 августа в возрасте 94 лет. Она родилась 6 июля 1929 г. в Париже в семье женщины немецко-русского происхождения и философа грузинского происхождения Жоржа Зурабишвили, которые переехали во Францию, пишет Le Figaro. Сама Каррер д’Анкосс получила французское гражданство только в 1950 г.
Каррер д’Анкосс в 1999 г. была избрана на пост постоянного секретаря Французской академии, с 2003 г. она стала иностранным членом Российской академии наук. За свою научную карьеру она написала около тридцати книг, в том числе «Расколотую империю: национальный бунт в СССР», которая имела большой успех.