Мурашко анонсировал переход на новую систему оплаты труда медиков
С 2025 г. планируется переход на новую систему оплаты труда медиков. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
»С 2025 г. планируется переход на единую систему оплаты труда. <...> сегодня именно отработка, в том числе подходов к формированию новой системы оплаты труда, идет в пилотных режимах, изучаем опыт субъектов»,- сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Мурашко не уточнил, что именно подразумевается под новой системой оплаты труда. В середине июня 2021 г. президент России Владимир Путин анонсировал введение новой системы оплаты труда работников здравоохранения, предусматривающей одинаковые для всех регионов размеры базового оклада и прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок.
В июне 2022 г. Путин предложил продумать, как модернизировать систему оплаты труда медицинских работников. «Надо подходить к этому очень аккуратно, внимательно, но я думаю, что нужно выстраивать соответствующим образом», – сказал он.