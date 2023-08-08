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Мурашко анонсировал переход на новую систему оплаты труда медиков

Ведомости

С 2025 г. планируется переход на новую систему оплаты труда медиков. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. 

​​»С 2025 г. планируется переход на единую систему оплаты труда. <...> сегодня именно отработка, в том числе подходов к формированию новой системы оплаты труда, идет в пилотных режимах, изучаем опыт субъектов»,- сказал он (цит. по «РИА Новости»). 

Мурашко не уточнил, что именно подразумевается под новой системой оплаты труда. В середине июня 2021 г. президент России Владимир Путин анонсировал введение новой системы оплаты труда работников здравоохранения, предусматривающей одинаковые для всех регионов размеры базового оклада и прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок. 

В июне 2022 г. Путин предложил продумать, как модернизировать систему оплаты труда медицинских работников. «Надо подходить к этому очень аккуратно, внимательно, но я думаю, что нужно выстраивать соответствующим образом», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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