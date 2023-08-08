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В Приморье застрявших на необитаемом острове детей доставили на материк

Ведомости

Всех участников молодежного научно-образовательного слета на остров Аскольд в Японском море доставили в поселок Дунай. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Прокуратура также даст оценку законности организации выезда детей: безопасность оказываемых услуг, законность перевозки детей водным транспортом, соблюдение санитарно-эпидемиологических и других норм.

25 июля 2023 г. группа из 17 детей от 12 до 15 лет в сопровождении девяти взрослых прибыла на остров Аскольд. Выезд части участников задержался из-за ухудшения погодных условий: катер, который должен был вывезти детей, не мог подойти к берегу из-за высоких волн.

Ранее по теме: В Приморье 17 детей застряли на необитаемом острове

По словам организаторов, поводов для беспокойства не было: на острове с детьми находились взрослые ученые и краеведы, участники были обеспечены водой, недельным запасом продуктов на 50 человек, топливом, генераторами, медикаментами. На острове установлены щитовые теплые домики, выдерживающие условия штормовой погоды, стационарная кухня.

Аскольд – необитаемый остров в заливе Петра Великого Японского моря, в 50 км к юго-востоку от Владивостока и в 40 км к западу от Находки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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