В Приморье застрявших на необитаемом острове детей доставили на материк
Всех участников молодежного научно-образовательного слета на остров Аскольд в Японском море доставили в поселок Дунай. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Прокуратура также даст оценку законности организации выезда детей: безопасность оказываемых услуг, законность перевозки детей водным транспортом, соблюдение санитарно-эпидемиологических и других норм.
25 июля 2023 г. группа из 17 детей от 12 до 15 лет в сопровождении девяти взрослых прибыла на остров Аскольд. Выезд части участников задержался из-за ухудшения погодных условий: катер, который должен был вывезти детей, не мог подойти к берегу из-за высоких волн.
По словам организаторов, поводов для беспокойства не было: на острове с детьми находились взрослые ученые и краеведы, участники были обеспечены водой, недельным запасом продуктов на 50 человек, топливом, генераторами, медикаментами. На острове установлены щитовые теплые домики, выдерживающие условия штормовой погоды, стационарная кухня.
Аскольд – необитаемый остров в заливе Петра Великого Японского моря, в 50 км к юго-востоку от Владивостока и в 40 км к западу от Находки.