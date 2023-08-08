В Приморье застрявших на необитаемом острове детей доставили на материк

25 июля 2023 г. группа из 17 детей от 12 до 15 лет в сопровождении девяти взрослых прибыла на остров Аскольд. Выезд части участников задержался из-за ухудшения погодных условий: катер, который должен был вывезти детей, не мог подойти к берегу из-за высоких волн.