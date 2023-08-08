В Турции сообщили о повреждении 15 000 тонн зерна после взрыва в порту
После взрыва в турецком порту Дериндже в провинции Коджаэли пострадали 15 000 тонн продовольствия. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации Управления по связям администрации президента Турции.
«Общая вместимость порта составляет 95 000 тонн. В силосе, где произошел взрыв, уже было 75 000 тонн запасов. Согласно предварительным оценкам, около 20% (порядка 15 000 тонн) этого запаса было повреждено», – сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»).
Взрыв в турецком порту Дериндже, который расположен в провинции Коджаэли в Мраморном море, произошел в районе 14:40 7 августа. В результате, по последним данным, пострадали 12 человек. Повреждения получили 13 элеваторов, при этом контейнерная часть не была затронута.
В качестве наиболее вероятной причины взрыва губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз называл сжатие зерновой пыли в момент загрузки судна. 8 августа в эфире телеканала CNN Turk глава Турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал рассказал, что версия о подрыве выглядит наименее правдоподобной. По его словам, причина взрыва может быть установлена только после детального расследования.