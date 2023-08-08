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Общество

В Турции сообщили о повреждении 15 000 тонн зерна после взрыва в порту

Ведомости

После взрыва в турецком порту Дериндже в провинции Коджаэли пострадали 15 000 тонн продовольствия. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации Управления по связям администрации президента Турции.

«Общая вместимость порта составляет 95 000 тонн. В силосе, где произошел взрыв, уже было 75 000 тонн запасов. Согласно предварительным оценкам, около 20% (порядка 15 000 тонн) этого запаса было повреждено», – сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»).

Взрыв в турецком порту Дериндже, который расположен в провинции Коджаэли в Мраморном море, произошел в районе 14:40 7 августа. В результате, по последним данным, пострадали 12 человек. Повреждения получили 13 элеваторов, при этом контейнерная часть не была затронута.

В качестве наиболее вероятной причины взрыва губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз называл сжатие зерновой пыли в момент загрузки судна. 8 августа в эфире телеканала CNN Turk глава Турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал рассказал, что версия о подрыве выглядит наименее правдоподобной. По его словам, причина взрыва может быть установлена только после детального расследования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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