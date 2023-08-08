В Турции сообщили о повреждении 15 000 тонн зерна после взрыва в порту

Взрыв в турецком порту Дериндже, который расположен в провинции Коджаэли в Мраморном море, произошел в районе 14:40 7 августа. В результате, по последним данным, пострадали 12 человек. Повреждения получили 13 элеваторов, при этом контейнерная часть не была затронута.