Во Владимирской области загорелся завод по производству акриловых ванн

«Пожарные препятствуют распространению огня на соседние здания. Всего в тушении участвуют 30 человек и шесть единиц техники», – уточнили в ведомстве. Первоначально спасатели сообщали о площади возгорания в 1000 кв. м, затем цифры увеличились.