Во Владимирской области загорелся завод по производству акриловых ванн
Завод по производству акриловых ванн загорелся в поселке Гигант Владимирской области. Площадь пожара составляет 5800 кв. м, сообщила пресс-служба МЧС.
«Пожарные препятствуют распространению огня на соседние здания. Всего в тушении участвуют 30 человек и шесть единиц техники», – уточнили в ведомстве. Первоначально спасатели сообщали о площади возгорания в 1000 кв. м, затем цифры увеличились.
6 августа пожар разгорелся в спортивном магазине в Дмитрове. Огонь охватил 1200 кв. м. 4 августа крупный пожар – на площади 1950 кв. м – произошел на складе в Яхроме. Днем ранее, 3 августа, сообщалось о возгорании на производстве кислородных аккумуляторов в Воскресенске.