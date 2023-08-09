При взрыве в Сергиевом Посаде пострадали больше 25 человек
В результате взрыва в ангаре с пиротехникой в Сергиевом Посаде пострадали 25 человек, двое госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«К медикам обратились 25 человек, из них двое госпитализированы», – сказано в сообщении.
Позже губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале сообщил, что число пострадавших увеличилось до 31 человека. Среди них – трое детей, которые сейчас находятся в реанимации. Всего в больнице находятся 19 человек, еще 12 были направлены в травмпункт.