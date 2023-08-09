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При взрыве в Сергиевом Посаде пострадали больше 25 человек

Ведомости

В результате взрыва в ангаре с пиротехникой в Сергиевом Посаде пострадали 25 человек, двое госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. 

«К медикам обратились 25 человек, из них двое госпитализированы», – сказано в сообщении.

Позже губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале сообщил, что число пострадавших увеличилось до 31 человека. Среди них – трое детей, которые сейчас находятся в реанимации. Всего в больнице находятся 19 человек, еще 12 были направлены в травмпункт. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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