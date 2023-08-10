Число погибших из-за лесных пожаров на Гавайях возросло до 36 человек

Ранее CNN сообщал о шести погибших в результате лесных пожаров на Гавайях. По данным РИА «Новости», причиной пожаров на островах Мауи и Большом стала сухая и жаркая погода, ситуация усугубилась сильным ветром из-за урагана «Дора». Очаги возгорания достигают площади в 400 га. В отдельных районах огонь распространяется вблизи жилых домов. Власти перекрывают дороги и эвакуируют жителей, не работает общественный транспорт. Посольство РФ в США выразило готовность оказать помощь россиянам, пострадавшим от пожаров, в случае обращений. Об этом пишут «РИА Новости».