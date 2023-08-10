Число погибших из-за лесных пожаров на Гавайях возросло до 36 человек
По меньшей мере 36 человек погибли в результате лесных пожаров на острове Мауи (штат Гавайи, США). Об этом сообщает CNN со ссылкой на властей округа.
«Сегодня в результате пожара в Лахайне было обнаружено 36 погибших. Никаких других подробностей в настоящее время нет», – говорится в сообщении.
По данным властей, на западе Мауи пострадало более 270 строений, около 2000 человек находятся во временных убежищах. Более 11 000 человек были вывезены из Мауи 9 августа, заявил директор департамента транспорта Гавайев Эд Сниффен на пресс-конференции.
Ранее CNN сообщал о шести погибших в результате лесных пожаров на Гавайях. По данным РИА «Новости», причиной пожаров на островах Мауи и Большом стала сухая и жаркая погода, ситуация усугубилась сильным ветром из-за урагана «Дора». Очаги возгорания достигают площади в 400 га. В отдельных районах огонь распространяется вблизи жилых домов. Власти перекрывают дороги и эвакуируют жителей, не работает общественный транспорт. Посольство РФ в США выразило готовность оказать помощь россиянам, пострадавшим от пожаров, в случае обращений. Об этом пишут «РИА Новости».