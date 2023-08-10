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Общество

Число погибших из-за лесных пожаров на Гавайях возросло до 36 человек

Ведомости

По меньшей мере 36 человек погибли в результате лесных пожаров на острове Мауи (штат Гавайи, США). Об этом сообщает CNN со ссылкой на властей округа.

«Сегодня в результате пожара в Лахайне было обнаружено 36 погибших. Никаких других подробностей в настоящее время нет», – говорится в сообщении. 

По данным властей, на западе Мауи пострадало более 270 строений, около 2000 человек  находятся во временных убежищах. Более 11 000 человек были вывезены из Мауи 9 августа, заявил директор департамента транспорта Гавайев Эд Сниффен на пресс-конференции.

Ранее CNN сообщал о шести погибших в результате лесных пожаров на Гавайях. По данным РИА «Новости», причиной пожаров на островах Мауи и Большом стала сухая и жаркая погода, ситуация усугубилась сильным ветром из-за урагана «Дора». Очаги возгорания достигают площади в 400 га. В отдельных районах огонь распространяется вблизи жилых домов. Власти перекрывают дороги и эвакуируют жителей, не работает общественный транспорт. Посольство РФ в США выразило готовность оказать помощь россиянам, пострадавшим от пожаров, в случае обращений. Об этом пишут «РИА Новости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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