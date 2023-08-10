Президент Абхазии обратился за медицинской помощью в ходе визита в Москву
Президенту Абхазии Аслану Бжания потребовалась медицинская помощь в ходе его рабочей поездки в Москву. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба президента.
«Во время рабочей поездки в столицу Российской Федерации глава государства в связи с ухудшением состояния здоровья обратился в медицинское учреждение, где в данный момент проходит необходимое обследование», – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, предварительно у президента может быть обострение мочекаменной болезни. «При этом какой-либо угрозы жизни нет», – подчеркнули в пресс-службе.
Предыдущий раз Бжания посещал Москву с рабочим визитом в конце июня. Тогда сообщалось, что он проведет ряд встреч в администрации президента и правительстве России. С какой целью президент Абхазии приехал в столицу в этот раз, в сообщении пресс-службы не уточняется.