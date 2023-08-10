Президент Абхазии обратился за медицинской помощью в ходе визита в Москву

Предыдущий раз Бжания посещал Москву с рабочим визитом в конце июня. Тогда сообщалось, что он проведет ряд встреч в администрации президента и правительстве России. С какой целью президент Абхазии приехал в столицу в этот раз, в сообщении пресс-службы не уточняется.