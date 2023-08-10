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Общество

Президент Абхазии обратился за медицинской помощью в ходе визита в Москву

Ведомости

Президенту Абхазии Аслану Бжания потребовалась медицинская помощь в ходе его рабочей поездки в Москву. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба президента.

«Во время рабочей поездки в столицу Российской Федерации глава государства в связи с ухудшением состояния здоровья обратился в медицинское учреждение, где в данный момент проходит необходимое обследование», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, предварительно у президента может быть обострение мочекаменной болезни. «При этом какой-либо угрозы жизни нет», – подчеркнули в пресс-службе.

Предыдущий раз Бжания посещал Москву с рабочим визитом в конце июня. Тогда сообщалось, что он проведет ряд встреч в администрации президента и правительстве России. С какой целью президент Абхазии приехал в столицу в этот раз, в сообщении пресс-службы не уточняется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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