Ростехнадзор приостановил выемку угля на шахте «Листвяжная»
На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области Ростехнадзор приостановил работы, связанные с выемкой угля из лавы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель ведомства Андрей Виль.
Причина связана с нарушением «в работе системы аэрогазового контроля», отметил Виль. Как сообщили «Интерфаксу» в «Листвяжной», предписание ведомства на шахте выполнено, а «прочие производственные объекты предприятия работают в штатном режиме».
Всего с 3 по 9 августа Сибирское управление Ростехнадзора составило девять протоколов о временном запрете деятельности на шахтах Кузбасса.
«Ведомости» писали, что в июле добычу угля на шахте «Листвяжная» возобновили после аварии в 2021 г., в результате которой погибли более 50 человек. Перед возобновлением работы были проведены оценка системы проветривания и противопожарной защиты шахты, а также профилактические мероприятия, «обеспечивающие эндогенную пожаробезопасность при ведении очистных работ».
Авария на «Листвяжной» произошла утром 25 ноября 2021 г. в результате взрыва метановоздушной смеси. В выработках в этот момент было 285 горняков. Погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей. Авария стала самой масштабной с 2010 г., когда взрыв метана на шахте «Распадская» унес жизни 91 человека. Шахта приостановила деятельность, в апреле 2023 г. стало известно, что она возобновила ведение горных работ.