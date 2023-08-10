Ростехнадзор приостановил выемку угля на шахте «Листвяжная»

Авария на «Листвяжной» произошла утром 25 ноября 2021 г. в результате взрыва метановоздушной смеси. В выработках в этот момент было 285 горняков. Погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей. Авария стала самой масштабной с 2010 г., когда взрыв метана на шахте «Распадская» унес жизни 91 человека. Шахта приостановила деятельность, в апреле 2023 г. стало известно, что она возобновила ведение горных работ.