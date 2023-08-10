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Общество

Ростехнадзор приостановил выемку угля на шахте «Листвяжная»

Ведомости

На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области Ростехнадзор приостановил работы, связанные с выемкой угля из лавы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель ведомства Андрей Виль.

Причина связана с нарушением «в работе системы аэрогазового контроля», отметил Виль. Как сообщили «Интерфаксу» в «Листвяжной», предписание ведомства на шахте выполнено, а «прочие производственные объекты предприятия работают в штатном режиме». 

Всего с 3 по 9 августа Сибирское управление Ростехнадзора составило девять протоколов о временном запрете деятельности на шахтах Кузбасса.

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«Ведомости» писали, что в июле добычу угля на шахте «Листвяжная» возобновили после аварии в 2021 г., в результате которой погибли более 50 человек. Перед возобновлением работы были проведены оценка системы проветривания и противопожарной защиты шахты, а также профилактические мероприятия, «обеспечивающие эндогенную пожаробезопасность при ведении очистных работ». 

Авария на «Листвяжной» произошла утром 25 ноября 2021 г. в результате взрыва метановоздушной смеси. В выработках в этот момент было 285 горняков. Погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей. Авария стала самой масштабной с 2010 г., когда взрыв метана на шахте «Распадская» унес жизни 91 человека. Шахта приостановила деятельность, в апреле 2023 г. стало известно, что она возобновила ведение горных работ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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