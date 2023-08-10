Правительство не поддержало законопроект о выплатах за 20 лет брака
Правительство подготовило отрицательный отзыв на законопроект о материальном поощрении на законодательном уровне лиц, которые прожили в официальном браке не менее 20 лет. «Ведомости» ознакомились с отзывом.
Автором инициативы выступил глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР), проект в Думу пока не внесен. Депутат предложил за 20 лет брака платить супругам 20 000 руб., за 25 лет – 25 000 руб.
В пояснительной записке он привел данные, что в настоящее время такие выплаты существуют в 19 регионах и чаще всего материально премируют семейные пары, прожившие в официально зарегистрированном браке 50 лет.
Так, в Санкт-Петербурге размер единовременного пособия обоим супругам в связи с 50-летием их совместной жизни составляет 50 000 руб., в Москве – 25 250 руб.
Правительство в своем отзыве отметило, что механизм предлагаемых выплат не проработан, поскольку не представляется возможным установить, является ли она разовой или выплачивается каждые пять лет, а также выплачивается ли она семье или каждому супругу в равных долях.
Кроме того, указал кабинет министров, реализация закона приведет к необходимости выделения дополнительных бюджетных средств, однако сведения о прогнозной численности получателей этих мер поддержки не представлены.