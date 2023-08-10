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Общество

Правительство не поддержало законопроект о выплатах за 20 лет брака

Ведомости

Правительство подготовило отрицательный отзыв на законопроект о материальном поощрении на законодательном уровне лиц, которые прожили в официальном браке не менее 20 лет. «Ведомости» ознакомились с отзывом.

Автором инициативы выступил глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР), проект в Думу пока не внесен. Депутат предложил за 20 лет брака платить супругам 20 000 руб., за 25 лет – 25 000 руб.

В пояснительной записке он привел данные, что в настоящее время такие выплаты существуют в 19 регионах и чаще всего материально премируют семейные пары, прожившие в официально зарегистрированном браке 50 лет.

Так, в Санкт-Петербурге размер единовременного пособия обоим супругам в связи с 50-летием их совместной жизни составляет 50 000 руб., в Москве – 25 250 руб.

Правительство в своем отзыве отметило, что механизм предлагаемых выплат не проработан, поскольку не представляется возможным установить, является ли она разовой или выплачивается каждые пять лет, а также выплачивается ли она семье или каждому супругу в равных долях.

Кроме того, указал кабинет министров, реализация закона приведет к необходимости выделения дополнительных бюджетных средств, однако сведения о прогнозной численности получателей этих мер поддержки не представлены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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