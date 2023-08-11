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Четыре самолета ушли на запасные аэродромы из-за ограничений полетов в Москве и Калуге

Ведомости

Четыре самолета ушли на запасные аэродромы в период действия ограничений на полеты в Москве и Калуге, сообщила пресс-служба Росавиации. Воздушное пространство было закрыто на фоне попытки беспилотника атаковать Москву.

«С целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов три рейса, запланированные прибытием в аэропорт "Внуково", в период ограничений были перенаправлены на запасной аэродром "Домодедово". <...> Также на запасной аэродром "Домодедово" был перенаправлен рейс из Сочи, который выполнял полет в Калугу в период действия ограничений», – сказано в сообщении.

«Внуково» прекратил принимать и выпускать самолеты с 09:40 мск. В целях обеспечения безопасности аналогичные меры были введены в аэропорту Калуги. С 10:50 мск аэропорты возобновили работу в штатном режиме. Сейчас они работают в обычном режиме, подтвердили в Росавиации.

Это произошло на фоне попытки беспилотника атаковать Москву. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, дрон был ликвидирован в результате работы системы ПВО. Его обломки упали в районе Карамышевской набережной. В результате никто не пострадал. Позже в Минобороны подтвердили падение беспилотника в лесном массиве на западе Москвы после подавления средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). 

Ранее по теме: Собянин сообщил об отсутствии разрушений в результате падения беспилотника

В предыдущий раз «Внуково» ограничивал работу в ночь на 10 августа. Тогда Московскую область вновь атаковали беспилотники. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, были сбиты два дрона, один из них – в Калужской области. В связи с этим с 02:43 «Внуково» перестал принимать и выпускать самолеты. Ограничения также ввел аэропорт «Домодедово», они начали действовать с 02:59. В 05:15 ограничения были сняты в обоих аэропортах. В результате 10 самолетов ушли на запасные аэродромы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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