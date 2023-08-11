Четыре самолета ушли на запасные аэродромы из-за ограничений полетов в Москве и Калуге
Четыре самолета ушли на запасные аэродромы в период действия ограничений на полеты в Москве и Калуге, сообщила пресс-служба Росавиации. Воздушное пространство было закрыто на фоне попытки беспилотника атаковать Москву.
«С целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов три рейса, запланированные прибытием в аэропорт "Внуково", в период ограничений были перенаправлены на запасной аэродром "Домодедово". <...> Также на запасной аэродром "Домодедово" был перенаправлен рейс из Сочи, который выполнял полет в Калугу в период действия ограничений», – сказано в сообщении.
«Внуково» прекратил принимать и выпускать самолеты с 09:40 мск. В целях обеспечения безопасности аналогичные меры были введены в аэропорту Калуги. С 10:50 мск аэропорты возобновили работу в штатном режиме. Сейчас они работают в обычном режиме, подтвердили в Росавиации.
Это произошло на фоне попытки беспилотника атаковать Москву. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, дрон был ликвидирован в результате работы системы ПВО. Его обломки упали в районе Карамышевской набережной. В результате никто не пострадал. Позже в Минобороны подтвердили падение беспилотника в лесном массиве на западе Москвы после подавления средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
В предыдущий раз «Внуково» ограничивал работу в ночь на 10 августа. Тогда Московскую область вновь атаковали беспилотники. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, были сбиты два дрона, один из них – в Калужской области. В связи с этим с 02:43 «Внуково» перестал принимать и выпускать самолеты. Ограничения также ввел аэропорт «Домодедово», они начали действовать с 02:59. В 05:15 ограничения были сняты в обоих аэропортах. В результате 10 самолетов ушли на запасные аэродромы.