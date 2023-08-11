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Общество

В Российском союзе туриндустрии назвали «подозрительными» скидки на детские путевки

Ведомости

Скидки на детские путевки в 20% при онлайн-бронировании являются подозрительными, лучше перепроверять информацию. Об этом заявил руководитель Российского союза туриндустрии (РСТ) по правовым вопросам Георгий Мохов.

«Большая часть случаев, связанных с криминалом, сейчас находится в онлайн-сфере, и именно здесь нужно быть наиболее осмотрительным: не бросаться на низкие цены, проверять и перезванивать. Если дисконт больше 20% – это уже очень подозрительно», – сказал глава союза (цитата по «РИА Новостям»).

Комментируя ситуацию с туроператором «Колибри», который организовывал поездку около 90 детей в турецкую Анталью, где их выселили из отеля Batont Garden Resort до окончания смены, Мохов заявил, что этот случай единичный и количество мошенников, которые пытаются похитить денежные средства онлайн в сфере туризма, не превышает десяти за сезон.

В то же время он отметил, что для минимизации рисков родителям стоит обеспечить ребенка запасным заряженным телефоном и мелкими деньгами. «Родители должны знать телефоны, контакты всех надзорных органов, которые связаны с туризмом хоть в какой-то части, и предпринимать максимальные усилия для того, чтобы донести информацию и до правоохранительных органов в случае необходимости», – уточнил Мохов.

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4 августа стало известно о выселении 90 детей из отеля в Анталии. Детей выселили в ночь с 1 на 2 августа, представительство отеля заявило, что их проживание не было оплачено. Как следует из информации на сайте туроператора «Колибри», стоимость смены на 15 дней в Турции по тарифу «раннее бронирование» составляет 75 500 руб. В стоимость входят как перелет и питание, так и проживание.

9 августа Следственный комитет России возбудил уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Виновным может грозить до шести лет лишения свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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