В Российском союзе туриндустрии назвали «подозрительными» скидки на детские путевки

4 августа стало известно о выселении 90 детей из отеля в Анталии. Детей выселили в ночь с 1 на 2 августа, представительство отеля заявило, что их проживание не было оплачено. Как следует из информации на сайте туроператора «Колибри», стоимость смены на 15 дней в Турции по тарифу «раннее бронирование» составляет 75 500 руб. В стоимость входят как перелет и питание, так и проживание.