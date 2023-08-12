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Минобороны сообщило об отражении атаки 20 беспилотников на Крым

Пострадавших и разрушений нет
Полина Худякова
Максим Стулов / Ведомости

Российские военные пресекли попытку Украины атаковать Крым при помощи 20 беспилотников, сообщило Минобороны.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым», — сказано в сообщении министерства.

14 дронов удалось уничтожить средствами ПВО, остальные с помощью средств радиоэлектронной борьбы. В результате атаки пострадавших и разрушений нет. О том, что над разными районами Крыма сработали системы ПВО, утром сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Он не уточнил, где именно уничтожили БПЛА.

Минобороны и власти полуострова регулярно сообщают об атаках беспилотников с начала военной операции на Украине.

В ночь на 4 августа 13 украинских беспилотников пытались атаковать объекты в Крыму. 30 июля в Минобороны заявили о попытке атаки Крыма 25 беспилотниками. По данным российских военных, все они были уничтожены. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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