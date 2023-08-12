Минобороны сообщило об отражении атаки 20 беспилотников на Крым

Минобороны сообщило об отражении атаки 20 беспилотников на КрымПострадавших и разрушений нет
Российские военные пресекли попытку Украины атаковать Крым при помощи 20 беспилотников, сообщило Минобороны.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым», — сказано в сообщении министерства.
14 дронов удалось уничтожить средствами ПВО, остальные с помощью средств радиоэлектронной борьбы. В результате атаки пострадавших и разрушений нет. О том, что над разными районами Крыма сработали системы ПВО, утром сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Он не уточнил, где именно уничтожили БПЛА.
Минобороны и власти полуострова регулярно сообщают об атаках беспилотников с начала военной операции на Украине.
В ночь на 4 августа 13 украинских беспилотников пытались атаковать объекты в Крыму. 30 июля в Минобороны заявили о попытке атаки Крыма 25 беспилотниками. По данным российских военных, все они были уничтожены. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.