Минобороны сообщило об отражении атаки 20 беспилотников на Крым

14 дронов удалось уничтожить средствами ПВО, остальные с помощью средств радиоэлектронной борьбы. В результате атаки пострадавших и разрушений нет. О том, что над разными районами Крыма сработали системы ПВО, утром сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Он не уточнил, где именно уничтожили БПЛА.