В Армении утонул временный поверенный в делах Украины

Обстоятельства смерти Сенченко в сообщении ведомства не приводятся. Со ссылкой на источник «Sputnik Армения» пишет, что его тело было найдено в озере Севан вечером 13 августа. 14 августа МВД Армении сообщило об утонувшем гражданине Украины. По версии ведомства, он утонул во время купания на общественном пляже озера Севан в 30 м от берега. Это произошло вечером 13 августа.