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Общество

В Армении утонул временный поверенный в делах Украины

Ведомости

В Армении погиб временный поверенный в делах Украины в республике Александр Сенченко. Об этом сообщили в украинском МИДе.

«Министерство иностранных дел Украины с глубокой печалью сообщает о трагической смерти 13 августа 2023 г. опытного и высококвалифицированного дипломата, временного поверенного в делах Украины в Республике Армения Александра Анатольевича Сенченко», – говорится в сообщении на сайте дипломатического ведомства.

В украинском МИДе Сенченко начал работать в 2003 г. С тех пор он занимал различные должности в разных подразделениях, в том числе и в департаменте евроатлантнического сотрудничества и новых вызовов. Был в длительных командировках в Азербайджане и Армении.

Обстоятельства смерти Сенченко в сообщении ведомства не приводятся. Со ссылкой на источник «Sputnik Армения» пишет, что его тело было найдено в озере Севан вечером 13 августа. 14 августа МВД Армении сообщило об утонувшем гражданине Украины. По версии ведомства, он утонул во время купания на общественном пляже озера Севан в 30 м от берега. Это произошло вечером 13 августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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