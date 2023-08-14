В Армении утонул временный поверенный в делах Украины
В Армении погиб временный поверенный в делах Украины в республике Александр Сенченко. Об этом сообщили в украинском МИДе.
«Министерство иностранных дел Украины с глубокой печалью сообщает о трагической смерти 13 августа 2023 г. опытного и высококвалифицированного дипломата, временного поверенного в делах Украины в Республике Армения Александра Анатольевича Сенченко», – говорится в сообщении на сайте дипломатического ведомства.
В украинском МИДе Сенченко начал работать в 2003 г. С тех пор он занимал различные должности в разных подразделениях, в том числе и в департаменте евроатлантнического сотрудничества и новых вызовов. Был в длительных командировках в Азербайджане и Армении.
Обстоятельства смерти Сенченко в сообщении ведомства не приводятся. Со ссылкой на источник «Sputnik Армения» пишет, что его тело было найдено в озере Севан вечером 13 августа. 14 августа МВД Армении сообщило об утонувшем гражданине Украины. По версии ведомства, он утонул во время купания на общественном пляже озера Севан в 30 м от берега. Это произошло вечером 13 августа.